Ashley Randall Vite al Limite oggi: come è diventata e come sta?

Come è diventata e come sta oggi Ashley Randall Vite al Limite? La storia della paziente del Dottor Nowzaradand di Vite al Limite.

Vite al Limite è il programma che racconta la storia di molti pazienti obesi che si sono rivolti alla clinica del Dottor Nowzaradan per perdere peso in maniera definitiva. Tra di loro ricordiamo Joyce De Viscovo, tanto per fare un nome, ma anche Ashley Randall che è riuscita a perdere molti chili durante la trasmissione e sottoporsi poi all’intervento di chirurgia bariatrica per il bypass gastrico. Ma come sta oggi Ashley di Vite al Limite?

Ashley Randall Vite al Limite: la sua storia

La domanda che molti telespettatori si fanno, seguendo Vite al Limite, è come stanno oggi i pazienti del Dottor Nowzaradan. Dopo aver deciso di sottoporsi alle cure e aver magari ottenuto il via libera all’intervento per il bypass gastrico, cosa stanno facendo? Sono ancora dimagriti? La storia di Ashley di Vite al Limite è simile a quella di molti altri. La donna dopo un episodio di violenza sessuale quando era ancora molto piccola ha cercato di soffocare i dolori nel cibo e così ha iniziato a mangiare in modo disordinato e caotico per sopperire all dolore. Purtroppo questa condotta l’ha portata a pesare 280 chili prima di rendersi conto di aver bisogno di aiuto. Ashley così si è rivolta al dottor Nowzaradan e alla sua clinica a Houston in Texas.

Come sta oggi e come è diventata?

Il percorso della Randall a Vite al Limite, o My 600lb Life in America, era cominciato nel 204 ed è durato fino al 2011. Da allora, come ha raccontato lei stessa, ci sono stati molti cambiamenti. La donna anche dopo l’intervento è riuscita a continuare a perdere peso. Tuttavia Ashley ha spiegato che ci sono ancora molte cose su cui vuole lavorare e su cui deve migliorare.

Vite al limite e poi: Ashley Randall oggi

I risultati però ci sono e sembra proprio che il suo caso sia un successo per il lavoro del Dottor Nowzaradan.