Adriana Volpe esplode di gioia su Instagram: l’ex gieffina ha avuto un incontro a sorpresa a Gardaland, ecco di chi si tratta.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe. Nonostante il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia si sia interrotto prima del solito a causa di un grave problema di salute di suo suocero, la conduttrice televisiva ha saputo conquistare, sin dal primo momento, le simpatie di tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che non soltanto, tra pochissime settimane, inizierà un nuovo percorso lavorativo su TV8, ma il suo successo Instagram è cresciuto in termini più che esponenziali. Ecco, ma che rapporto ha Adriana con loro? Davvero splendido, c’è da ammetterlo! Spesso e volentieri, infatti, l’ex gieffina condivide tutto ciò che le capita. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa, quando, entrata nello studio televisivo per il primo giorno di prove, la Volpe non ha affatto mascherato la sua emozione. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Sapete perché? Ovviamente, vi sveleremo tutto nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, in questo suo ultimo post social, la conduttrice non ha affatto nascosto la sua gioia.

Adriana Volpe pazza di gioia: incontro a sorpresa a Gardaland

Sul suo canale social ufficiale, quindi, Adriana Volpe è solita condividere tutto quello che le accade. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in diretto collegamento da Gardaland, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua gioia per quanto le era appena successo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto ha raccontato la diretta interessata in alcune sue recenti Instagram Stories, la conduttrice televisiva era appena entrata nel famoso parco giochi dell’Emilia Romagna quando, improvvisamente, ha visto apparire proprio lei: Paola Di Benedetto. Ebbene si. È proprio l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e nonché sua ‘ex collega’ al Grande Fratello Vip ad aver incontrato per puro caso. Un incontro fortuito, quindi, ma che ha riempito entrambe di gioia. Anche perché, parliamoci chiaro, entrambe, all’interno della casa, avevano creato un ottimo rapporto. È più che naturale, quindi, che l’incontro del tutto inaspettato le abbia lasciate senza parole. E, soprattutto, davvero felici.

‘Che bello averti rivisto’, ha scritto Adriana Volpe a corredo di questo tenerissimo scatto molto semplice e ‘minimal’, bisogna ammetterlo, ma ricco di amore e di affetto. Immediata è stata la risposta dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Che, prontamente, ha risposto: ‘Ti voglio bene. Il destino’.