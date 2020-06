Live – Non è la D’Urso, ospiti ultima puntata: la conduttrice chiude col botto

Domani sera andrà in onda l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”: la conduttrice chiude col botto, ecco chi saranno gli ospiti

Grande attesa per l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, talk show più seguito della domenica sera. La conduttrice napoletana condurrà la cinquantesima puntata della trasmissione che ogni domenica strappa un numero di ascolti esorbitante, battendo la concorrenza di Fabio Fazio e Massimo Giletti. La D’Urso è andata in onda durante la pandemia, regalando un grande spazio all’informazione sul Covid-19. Ogni settimana in collegamento vi erano esperti e virologi di fama internazionale. Da qualche settimana, invece, la trasmissione ha ritrovato il suo vecchio format, concedendo spazio nuovamente al gossip, alla politica e ai temi d’attualità. La D’Urso si prepara per questa ultima puntata di Live e con la chiusura di Pomeriggio Cinque andrà definitivamente in ferie. La conduttrice, però, ha già dato appuntamento a settembre, quando sarà ancora più impegnata.

Live – Non è la D’Urso, gli ospiti dell’ultima puntata

Barbara D’Urso è pronta per chiudere col botto questa nuova stagione di Live. La conduttrice napoletana ogni settimana festeggia insieme ai vertici del Biscione gli ascolti mostruosi del suo programma e domani sera regalerà un finale di stagione straordinario ai suoi telespettatori più affezionati. In studio ci saranno ospiti molto importanti. Come annunciato dal promo mandato in onda su Canale 5, Matteo Salvini, leader della Lega, affronterà alcuni personaggi noti. Il politico ovviamente non sarà l’unico ospite della serata. Grande attesa per Asia Argento: l’attrice, nei giorni scorsi, ha pubblicato una foto sconvolgente sul suo account Instagram, in cui manifesta tutto il suo dolore per la morte del compagno, Anthony Bordain, avvenuta due anni fa. Asia racconterà alla D’Urso il periodo tragico che sta vivendo. La D’Urso, inoltre, affronterà nuovamente il caso Corona. L’ex re dei paparazzi in settimana è stato ‘graziato’ dalla Corte di Cassazione, che ha annullato l’ordinanza impugnata contro di lui, disponendo il rinvio al tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame. Già la scorsa settimana, la conduttrice aveva dedicato ampio spazio al caso Corona, invitando in studio il suo avvocato, Chiesa, e la mamma dell’ex paparazzo.

Questi sono solo alcuni degli ospiti già annunciati. È chiaro che nel corso della puntata non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. La D’Urso vuole chiudere al meglio quest’anno ricco di numeri straordinari. L’appuntamento ovviamente è per domani, in prima serata, su Canale 5. La conduttrice napoletana vi aspetta per la cinquantesima ed ultima puntata di Live – Non è la D’Urso.