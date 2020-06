Vuoi capire se la tua metà è una persona troppo gelosa? Ecco i segnali da controllare e gli atteggiamenti da non sottovalutare.

Molti di voi avranno avuto nella loro storia personale un rapporto con una persona palesemente gelosa. C’è una gelosia sana, se a piccole dosi e non lesiva della libertà altrui. Ma c’è anche una gelosia che viene camuffata dal diretto interessato e che esplode piano piano andando a rendere difficile ogni momento della propria esistenza, facendoci sentire in colpa per ogni passo che facciamo senza la nostra metà. Ecco, se vi è capitata una cosa del genere, vorreste essere pronti a captare ogni possibile campanellino d’allarme per capire se state per tuffarvi in una relazione con una persona gelosa oppure no.

Capire se il partner è troppo geloso

Con l’aiuto di Cosmopolitan abbiamo individuato alcuni comportamenti da tenere sotto controllo. Da quelli più palesi a quelli più “nascosti” che dovrete imparare a notare.

Come prima cosa guardate a come si comporta la persona con cui state quando non siete insieme. Partono 1000 messaggi su Whatsapp per sapere cosa state facendo? Se non rispondete subito scatta la telefonata camuffata magari con il “Oh scusa pensavo non ti prendese il telefono”? Ecco, allora dovete sentire puzza di bruciato. Chiaramente non è una legge universale. Ci sono anche persone apprensive che vogliono sapere se siete tornati a casa sani e salvi, o se avete bisogno di qualcosa. Sempre per quanto riguarda i messaggi, fate attenzione a come si comporta sui social. Controlla le ultime visualizzazioni? Vi chiede cosa ci facevate online su Fb alle 23,34 se alle 23.30 gli avevate detto che sareste andati a letto? Ecco. Forse c’è qualcosa che non va.

Gli atteggiamenti legati alla gelosia

Altro elemento da monitorare è il rapporto e le reazioni che ha con i vostri amici. Se non li vede di buon occhio, soprattutto quelli di sesso opposto fate attenzione. Questo è un segnale abbastanza chiaro di gelosia anche se non lo esplicita. Potrebbe essere che veramente i vostri amici non gli stanno simpatici, ma se ha lo stesso atteggiamento con tutti e ogni volta che vi soffermate a parlare in privato con uno di loro, il vostro partner arriva con piglio militaresco allora è probabile che stia cercando di nascondervi una gelosia.

Un segnale più nascosto potrebbe essere celato dall’ironia. Se il vostro partner ironizza sempre in merito alla vostra fedeltà, affermando che vi piace qualcuno, o che tanto lo avrete sicuramente tradito perché non è all’altezza di una persona magnifica come voi… beh fate attenzione. Non è ironia e spesso viene usata come maschera per nascondere una debolezza, ma anche per celare una gelosia pronta a scoppiare da un momento all’altro e che potrebbe minare la vostra libertà.