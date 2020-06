Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è in atto una nuova crisi, ma qual è il vero motivo? Una clamorosa indiscrezione l’avrebbe svelato chiaramente.

Dopo più di un anno dal loro ritorno di fiamma, sembrerebbe che ci sia in atto una nuova crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Utilizziamo il condizionale, si. Perché, parliamoci chiaro, nessuno dei due diretti interessati è intervenuto a tal proposito. Certo, qualche settimana fa, la showgirl argentina ha ammesso di non attraversare un periodo molto facile per lei. A differenza del ballerino napoletano. Che, in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha chiaramente detto di voler far rimanere la sua vita private come tale. Tuttavia, tra pochissime ore fa, il conduttore di Made in Sud sarà in diretta da Mara Venier. E, senza alcun dubbio, un po’ della sua vita sentimentale se ne parlerà. In attesa di questo, però, è spuntata una nuova e clamorosa indiscrezione sul vero motivo che ha portato i due nuovamente in crisi. Stando a quanto si apprende da Libero Quotidiano, non c’entrerebbe affatto la gelosia, ‘voce di corridoio’, tra l’altro, già smentita dal settimanale ‘Chi’, ma ben altro. Ecco tutti i dettagli.

Stefano e Belen, svelato il motivo della loro crisi: l’indiscrezione

Appena diffusa la notizia di una nuova e seconda crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sono iniziate a diffondersi a macchia d’olio i motivi che avrebbero portato i due ad allontanarsi nuovamente. Inizialmente, infatti, si parlava di gelosia. Ed, in particolare, l’abitudine della showgirl a controllare, durante il periodo della quarantena, il telefono cellulare di suo marito. Poi, accantonata questa ipotesi, se n’è avanzata un’altra: la coppia ha ‘riportato a galla’ vecchie divergenze. Ed è per questo motivo che, purtroppo, si sono nuovamente allontanati. Adesso, però, ne è spuntata un’altra davvero clamorosa. Stando a quanto si apprende da Libero Quotidiano, sembrerebbe che questi motivi non sono affatto adducibili alla loro crisi, poiché ce ne è un altro. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende da Liberoquotidiano.it, sembrerebbe che il motivo della crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sia affatto adducibile alla gelosia o a vecchie divergenze, bensì alle loro famiglie. Sembrerebbe, infatti, che l’ex ballerino di Amici non abbia fatto apprezzato il diverso metro di trattamento della showgirl con la sua famiglia e con quella del suo consorte. Da quanto si può leggere, infatti, sembrerebbe che mamma Veronica, Cecilia ed Jeremias avessero più libertà di vedere il piccolo Santiago. A differenza, invece, della sorella e mamma di De Martino. Che, da quanto si apprende, sembrerebbero essere stati più vincolati.