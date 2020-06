Chiara Francini da bambina: spunta una ‘strana’ somiglianza

Sul suo canale social ufficiale, Chiara Francini ha condiviso un’immagine di lei quando era una bambina: spunta una ‘strana’ somiglianza.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni: Chiara Francini. Conosciuta da tutto il pubblico italiano per la sua enorme simpatia, bellezza e bravura, l’attrice toscana decanta di un curriculum alle spalle davvero da invidiare. Non soltanto, quindi, film cinematografici davvero di successo, ma anche fiction televisive ed opere teatrali. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Pochissimi mesi fa, infatti, la giovanissima Francini ha pubblicato anche il suo primo libro. Che, com’è giusto che sia, ha ottenuto un successo davvero incredibile. Insomma, parliamoci chiaro: un’artista a tutto tondo. E lo si deduce chiaramente anche dalla sua ptohogallery social. Ricco di selfie intriganti, di scatti mentre è a lavoro e molto altro ancora, il profilo social ufficiale dell’attrice offre una visione della simpaticissima Francini a trecentosessanta gradi. Anche l’ultimo scatto, pubblicato qualche ora fa, mira allo stesso obiettivo. Sapete perché? Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, la Chiara ha voluto mostrare una foto di sé di quando era solo una bambina. Risultato? Scopriamolo insieme.

Chiara Francini da bambina: la somiglianza che non passa inosservata

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Chiara Francini non perde mai occasione di poter lasciare tutti i suoi sostenitori completamente senza parole. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, con un drastico e rivoluzionario cambio di look, la giovanissima e bravissima attrice toscana ha lasciato tutti a bocca aperta. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ebbene si. Con questa, molto probabilmente, inedita foto da bambina, Chiara Francini ha lasciato tutti i suoi sostenitori completamente senza parole. Anche perché, parliamoci chiaro, nonostante sia stata davvero piccolissima, si vede chiaramente che, già all’epoca, l’attrice era bellissima. Ma non è affatto finita qui. Perché tra i commenti ne è spulciato davvero interessante:

‘Identica a Matilde sei mitica’, recita il commento di un utente Instagram scritto a corredo di questo scatto. L’avete notate anche voi questa ‘strana’ somiglianza?