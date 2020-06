Gemma Galgani, il lutto che l’addolora: “Si è fermato il tempo e non ti dimentico”, il dolce ricordo della dama di Uomini e Donne su Instagram.

Lei è una delle protagonista assolute di Uomini e Donne. Da anni, è uno dei volti più amati della trasmissione di Maria De Filippi, dove è in cerca del vero amore. Parliamo di Gemma Galgani, la dama più famosa del Trono Over. Le vicende amorose di Gemma sono tra le più chiacchierate della trasmissione, soprattutto negli ultimi mesi, quando la dama ha deciso di intraprendere la conoscenza col giovane Nicola Vivarelli. Ma ora che Uomini e Donne è in vacanza, la dama continua a tenersi in contatto col suo pubblico attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. È lì che Gemma ama condividere foto e video con i suoi fan. E, proprio qualche ora fa, la Galgani si è lasciata andare ad un dolce ricordo, in un giorno particolarmente triste per lei. Il 13 giugno, infatti, è venuto a mancare il gatto a cui Gemma era molto legata. Una mancanza che la dama sente quotidianamente. Il post ha emozionato i followers, guardiamolo insieme.

Gemma Galgani, il lutto che l’addolora: “Si è fermato il tempo e non ti dimentico”, il ricordo del suo gatto Piri

“Era il 13 giugno quando mi hai lasciata ma non è trascorso un solo giorno in cui io non ti abbia pensato, si è fermato il tempo e non ti dimentico”. Con queste parole Gemma Galgani ricorda il suo Piri, il suo dolce gatto, scomparso proprio nella data di oggi, il 13 giugno. Un video da brividi, contenente tante immagini del dolce amico della dama del Trono Over. La Galgani ha voluto condividere il ricordo con i suoi numerosi followers di Instagram, che hanno inondato il post di cuoricini e messaggi d’affetto per la dama. Ecco uno screen del post, pubblicato sull’account ufficiale Instagram di Gemma:

Un ricordo davvero dolcissimo, che ha emozionato i fan della dama. Che. ora che Uomini e Donne si è fermato, continuerà a tenersi in contatto con loro attraverso il suo Instagram. E chissà se, tra qualche settimana, non la rivedremo in tv, magari sull’isola delle tentazioni…Non ci resta che attendere un po’ per scoprirlo! Nel frattempo, potrete seguire Gemma sul suo profilo ufficiale di Instagram, che conta quasi 500 mila followers. Cosa aspettate?