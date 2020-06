Uomini e Donne, annuncio a sorpresa: accadrà lunedì alle ore 13, ecco cosa ha dichiarato Raffaella Mennoia su Instagram.

Si è conclusa martedì 9 giugno questa scoppiettante edizione di Uomini e Donne. Un’edizione particolare, segnata dall’improvviso stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma Maria De Filippi e company non hanno abbandonato il loro pubblico, dando vita a una versione del tutto nuova della trasmissione, durata due settimane. In seguito, il programma è tornato nella sua versione classica, ovvero in studio. Ma con una novità: Trono Classico e Trono Over sono stati uniti in un unico grande blocco. Una novità che a quanto pare ritroveremo nelle nuove puntate di settembre. E, proprio qualche ora fa, Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi, ha pubblicato una storia sul suo Instagram che non è passata inosservata. L’autrice della trasmissione ha comunicato qualcosa di davvero interessante ai suoi followers, proprio riguardo Uomini e Donne. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, annuncio a sorpresa: lunedì alle ore 13 una sorpresa sulla pagina Instagram

Uomini e Donne è terminato solo da qualche giorno, ma i fan già sentono la mancanza delle vicende amorose più chiacchierate della tv. Vicende che, in questa stagione, si sono concluse con il lieto fine. Ben tre nuove coppie sono nate nello studio di Canale 5: Sammy e Giovanna, Sara e Sonny e Carlo e Cecilia. Tre sì tra i petali di rose rosse: un’emozione unica per i numerosi telespettatori della trasmissione. Che, ora che è terminata, seguono con affetto i loro beniamini attraverso i loro profili ufficiali di Instagram. Ed è proprio su Instagram che Raffaella Mennoia ha incuriosito un bel po’ gli appassionati del programma di Queen Mary. Poco fa, nelle sue Instagram stories, la redattrice ha lanciato un annuncio molto importante per i fan. Una data ed un orario ben precisi, da salvare e ricordare. Cosa accadrà?

” Una cosa importante: segnatevi lunedì alle ore 13 sulla pagina Instagram di Uomini e Donne…ho un po’ di sorprese per voi!“. Parole che hanno incuriosito tantissimo i fan della trasmissione. Di quali sorprese parla la Mennoia? Si tratterà di aggiornamenti o news sulle nuove coppie appena nate o anticipazioni e chicche sulla prossima edizione? Insomma, la curiosità è davvero tanta. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire a cosa si riferisce Raffaella! Noi non vediamo l’ora di scoprirlo! Stay tuned…