I consigli per chi soffre di reflusso: cosa mangiare e cosa non fare

Come gestire il reflusso gastroesofageo: consigli di comportamento e sull’alimentazione. Quali sono i cibi da evitare?

Il reflusso gastroesofageo è talmente difficile da pronunciare che sembra un problematica quasi astrale. Invece è comune a molte persone e chi ne soffre potrebbe essere proprio accanto a voi o, addirittura, potreste essere proprio voi. Si tratta di un disturbo che si manifesta con dei dolori allo stomaco, bruciore e tosse anomala. Una volta accertato dal medico che questi sintomi sono legati al reflusso non bisogna spaventarsi, ma iniziare a cambiare un po’ stile di vita per migliorare la vostra condizione.

Come tenere sotto controllo il reflusso

Come riporta Fanpage la prima cosa da fare per cercare di ridurre il problema del reflusso è evitare come la peste alcuni argomenti. Il Dottor Vista, intervistato dal giornale, invita a fare pasti leggeri e masticare a lungo più volte per alleggerire il lavoro dello stomaco e dei succhi gastrici. Anche bere molta acqua durante i pasti non è consigliato, così come fare attività fisica dopo mangiato o un pisolino. Già, la pennichella dopo pranzo è un po’ pericolosa, bisognerebbe far passare qualche ora dopo cena prima di mettersi a letto e ricordarsi di stare sul fianco sinistro per favorire la digestione.

Cosa mangiare e cosa no?

Per quanto riguarda poi gli alimenti da evitare in caso di reflusso c’è il pomodoro, soprattutto crudo, il cioccolato, il caffè, gli agrumi, la menta e tutti gli alimenti che contengono al suo interno acido citrico. Altri cibi difficili da digerire possono essere il latte e i latticini industriali, la frutta secca, le patate, il riso e i legumi. In ultimo, ovviamente, occhio alle bevande alcoliche perché se da una parte molti credono che fungano da digestivo, in realtà quelle zuccherate aumentano l’acidità. Meglio allora puntare sulle acque naturalmente effervescenti.

Bicarbonato e limone diventano così degli alleati contro il reflusso. Il limone infatti non è acido, ma agre e aiuta ad abbassare l’acidità del nostro stomaco. Bere un bicchiere di acqua calda o tiepida al mattino con il limone aiuta a purificarci.

(Fonte immagini Pixabay)