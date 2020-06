Uomini e Donne, una ex corteggiatrice è pronta a diventare mamma? La verità della donna vi lascerà a bocca asciutta, scopriamo insieme cos’ha detto

E’ ormai risaputo che nel noto programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi molte delle coppie che si sono conosciute e formate, hanno poi creato una famiglia, o sono convolate a nozze o convivono felicemente ormai da diversi anni. Sono molti gli esempi che potremmo portarvi, come quello di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che stanno per sposarsi e hanno un bellissimo bambino, oppure ancora Beatrice Valli e Marco Fantini, che stanno insieme ormai da sei anni, hanno due figlie e sono prossimi alle nozze. O ancora Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, che di figli ne hanno due, e ancora tanti altri. Insomma se c’è qualcuno che si è seduto sul trono per acquisire un po’ di visibilità, c’è chi davvero ha trovato l’amore e adesso vive serenamente con marito, moglie e figli. Tra questi c’è sicuramente una coppia che all’epoca del trono fece sognare tantissimi fan e che da allora è sempre più unita, sebbene abbiano preferito tenere la loro relazione lontano dai riflettori del gossip e dei social network.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice pronta a diventare mamma? La verità

La coppia di cui parliamo è quella formata da Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, i due si sono conosciuti nella noto trasmissione ‘Mariana’, ben 4 anni fa e da allora non si sono mai separati. Qualche mese fa si vociferava una possibile separazione tra i due, ma nulla di più falso, in realtà la coppia era solamente molto impegnata lavorativamente e con la ristrutturazione della casa. Adesso che anche il lockdown è terminato, i due hanno ripreso i loro consueti impegni lavorativi e tra una sponsorizzazione e una commissione, la bella Mangiapelo ha deciso di rispondere ad alcune domande molto personali dei suoi fan. La ragazza ha infatti dato la possibilità ai suoi followers di scriverle delle domande “Scomode”, attraverso la sezione apposita di Instagram. In particolare alcuni fan le hanno chiesto quale fosse il motivo per cui si fosse tanto allontanata da Nilufar Addati, e la risposta della ragazza ha stupito e non poco! La Mangiapelo ha infatti raccontato che tra lei e la Addati c’è una fortissima incompatibilità caratteriale e che purtroppo questo non è appianabile. Per quanto riguarda la sua relazione con Riccardo ha voluto rassicurare tutti dicendo che sono diventati più riservati, ma il fatto di non vederli insieme sui social non è sinonimo di una chiusura del rapporto, anzi.

Lei e Riccardo convivono felicemente ormai da oltre 4 anni e hanno solamente affrontato un momento no, come spesso accade a tutte le coppie. E alla domanda se nei loro piani ci fossero dei bambini, la ragazza ha risposto dicendo che ci pensano, ma non è una cosa nell’immediato. non vogliono accelerare i tempi facendo il passo più lungo della gamba e per il momento lei non sente tutto questo trasporto nei confronti dei bambini.