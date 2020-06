Io e te, l’incredibile rivelazione di Claudio Lippi: “Il medico mi disse ‘stai morendo'”, il racconto del conduttore lascia tutti a bocca aperta, Pierluigi Diaco commosso.

Anche ieri, come tutti i pomeriggi, è andata in onda una nuova puntata di 'Io e Te', il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco, con la collaborazione di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Un programma fondamentalmente all'insegna dell'intrattenimento, che tiene compagnia al pubblico con le storie raccontate dai protagonisti. Le interviste di Pierluigi Diaco, infatti, permettono agli ospiti di raccontare la propria storia e la propria carriera. E' accaduto, ad esempio, con Mara Venier, ospite della puntata d'esordio, ed è successo anche con Claudio Lippi, presente in studio nella puntata andata in onda ieri. Il conduttore si è aperto, raccontando numerosi aneddoti sulla sua vita privata e della sua carriera, lasciandosi andare anche a una rivelazione davvero incredibile. Un episodio che forse nessuno conosceva e che ha lasciato tutti a bocca aperta, emozionando anche Pierluigi Diaco: ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Claudio Lippi è stato il primo ospite della puntata di ‘Io e Te’ in onda ieri, 12 giugno. In studio con Pierluigi Diaco, il conduttore si è aperto e ha raccontato tanti aneddoti ed episodi sulla sua vita privata e sul suo lavoro. Uno dei primi episodi che ha ricordato, ha lasciato praticamente tutti a bocca aperta. Parlando del suo lavoro e di quanto, talvolta, possa essere una medicina per la vita, il conduttore ha raccontato che alcuni anni fa era impegnato nelle registrazioni di in un programma Mediaset, ‘Il Pranzo è servito’, e gli capitò un episodio molto intenso. “Quel giorno avrei dovuto registrare tre puntate dello show, ma la notte precedente ebbi un malore per cui il medico mi suggerì di fare un elettrocardiogramma”, ha raccontato Lippi, “Io ci andai dopo aver registrato tutte le puntate. Il medico, dopo avermi visitato, si fece portare un bicchiere d’acqua e lo bevve lui, poi mi disse ‘stai morendo'”. Le parole di Lippi hanno lasciato tutti a bocca aperta. Il conduttore ha sottolineato, con qusto aneddoto, il potere ‘curativo’ del suo lavoro: “A volte lo slogan ‘the show must go on’ non lo condivido, ma spesso è proprio così”.

Particolare anche la reazione di Pierluigi Diaco, che si è visibilmente emozionato durante il racconto di Lippi.