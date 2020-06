Belen Rodriguez sdraiata a bordo piscina: spunta fuori la celebre ‘farfallina’, le immagini della showgirl su Instagram.

Lei è una delle showgirl più amate in assoluto. Di recente l’abbiamo ammirata in tv grazie alle repliche dell’ultima edizione di Tu si que vales, ma è sui social che Belen Rodriguez è una vera e propria star. La bellissima argentina è molto attiva sui suoi canali social, in particolare su Instagram, dove ama condividere con i suoi numerosi followers ( ben 9 milioni e 500 mila!) foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi agli attimi in famiglia. E, proprio qualche ora fa, nelle stories della Rodriguez sono apparse delle immagini che non sono passate inosservate. Belen si gode un po’ di relax a bordo piscina e, come sempre, l’argentina in costume scatena Instagram. Dal bikini spunta anche il famoso tatuaggio all’inguine della showgirl. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez sdraiata a bordo piscina: spunta fuori il celebre tatuaggio della showgirl

Non è un periodo facile, questo, per Belen Rodriguez. La nuova crisi coniugale con Stefano De Martino è stato un fulmine a ciel sereno, e in un momento così delicato, la showgirl non può che trovare conforto nell’affetto smisurato della sua famiglia. Dai genitori agli immancabili Jeremias e Cecilia, Belen è circondata dall’amore dei suoi cari. Ed è proprio con loro che sta trascorrendo questi giorni, durante i quali, però, Belen non dimentica i suoi affezionati followers. Nelle sue stories, la Rodriguez ha pubblicato alcuni momenti della giornata di ieri, trascorsa in piscina in compagnia anche del suo amato Santiago. Tra i vari post, c’è un video che ha particolarmente colpito i fan. Un video in cui Belen si riprende mentre si trova sdraiata, a bordo piscina. La temperatura su Instagram si alza e non poco! Ecco uno screen del video postato dalla bellissima Belen nelle stories:

Eh si, ve lo avevamo detto. Belen è davvero irresistibile, nel suo due pezzi color bianco. Un costume che non copre proprio tutto…Riuscite a vedere anche voi il celebre tatuaggio della ‘farfallina’?