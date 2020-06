Christian De Sica, chi è la moglie Silvia: sapete di chi è la sorella?

Christian De Sica, cosa sapete di sua moglie Silvia? Ecco cosa occorre sapere sulla sorella di un famoso attore italiano: tutti i dettagli.

Non ha affatto bisogno di presentazioni, Christian De Sica. Figlio del grande Vittorio, stella del cinema italiano della prima metà del ‘900, l’attore romano decanta di un successo davvero invidiabile. E, soprattutto, di un curriculum ricco di esperienze lavorative più che stupefacenti. Protagonista di numerose pellicole cinematografiche davvero incredibili, il buon De Sica è uno degli attori più apprezzati ed amati del panorama artistico nostrano. Ecco, ma se la sua carriera lavorativa è davvero molto ricca, cosa sappiamo della sua vita privata? Ebbene, anche dal punto di vista sentimentale, la vita del talentuoso Christian non è stata affatto da poco. Fidanzato dapprima con l’attrice Isabella Rossellini, dal 1980, De Sica è sposato con Silvia. Dalla quale, tra l’altro, ha avuto due splendidi figli: Brando e Maria Rosa. Ecco, ma cosa sappiamo su sua moglie Silvia? Ovviamente, com’è solito nostro fare, vi spiegheremo ogni minimo dettagli.

Chi è Silvia, la moglie di Christian De Sica: sapete chi è suo fratello?

Parallelamente alla sua ricca vita lavorativa, Christian De Sica conduce una vita sentimentale davvero ricca di emozioni. Sposato dal 1980 con Silvia, l’attore romano è molto legato ed innamorato alla sua consorte. Dalla quale, come dicevamo precedentemente, ha avuto anche due splendidi figli. Il primogenito Brando, attualmente regista come suo padre e suo nonno, e la secondogenita Maria Rosa, a differenza di suo fratello, una stilista. Ecco, la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo sulla moglie di De Sica? Siete proprio curiosi di sapere ogni minimo dettaglio?

Silvia è nata a Roma il 25 Febbraio del 1958. E, così come suo marito, anche lei è una produttrice cinematografica e produttrice teatrale. Il suo debutto nel mondo della televisione avviene intorno la fine degli anni ’70. Quando, protagonista di una brevissima esperienza lavorativa, esordisce come ‘signorina buonasera’ su Rai Tre. Da lì a poco, però, la sua carriera sul piccolo schermo termina. Nel 1980, infatti, sposa Christian De Sica. Decidendo, così, di dedicarsi interamente alla famiglia. Soltanto intorno agli anni duemila, però, inizia la sua carriera da produttrice. Non soltanto, infatti, ricordiamo due pellicole cinematografiche ‘3’ e ‘Simpatici ed antipatici’, ma anche lo spettacolo teatrale ‘Parlami di me’.

Sapete di chi è la sorella?

Così come suo marito Christian De Sica, anche Silvia proviene da una famiglia d’arte. Sapete perché? Di cognome, infatti, la donna fa Verdone. Da qui, quindi, ne consegue la parentela con la nota famiglia romana di attori. In particolare, Silvia è figlia di Mario Verdone, altra stella del cinema italiano, e sorella del grande Carlo, famosissimo attore e regista di numerosi successi cinematografici, e di Luca, anche lui regista.

