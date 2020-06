Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le dichiarazioni a Domenica In, nella puntata di domenica 14 giugno.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, quella della nuova crisi coniugale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia era tornata insieme agli inizi del 2019, facendo sognare i numerosissimi fan che avevano sempre sperato in un ritorno di fiamma. Da allora, l’amore tra i due sembrava procedere a gonfie vele. Finché, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram lo scorso 27 maggio, Belen non ha confermato il periodo ‘no’ che sta vivendo. Stefano, dal suo canto, ha preferito non parlare della vicenda, desiderando di tenere per sé la sua vita privata. Nonostante le tantissime ipotesi e indiscrezioni trapelate sul web nelle ultime settimane, nessuno dei due ha specificato i motivi della nuova crisi. Ma oggi, domenica 14 giugno, Stefano De Martino è ospite a Domenica In. Ecco cosa ha dichiarato in collegamento con Mara Venier.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le dichiarazioni del conduttore a Domenica In

Oggi, 14 giugno 2020, una nuova ricchissima puntata di Domenica In. Sono tantissimi gli ospiti che, anche questa domenica, tengono compagnia ai telespettatori. Alcuni in studio dalla Zia Mara, altri in collegamento. Tra questi ultimi, anche Stefano De Martino, in collegamento da Napoli. Il conduttore e ballerino è in procinto di tornare in onda con le nuove puntate di Made in Sud, lo show comico di Rai Due che ripartirà martedì 16 giugno. Ma cosa ha dichiarato Stefano sulla crisi con Belen?