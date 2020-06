Francesco Monte, primo anno d’amore con Isabella: la dedica speciale

Francesco Monte festeggia il primo anno d’amore con la sua Isabella De Candia: la dedica speciale sui social che fa sognare i fan della coppia

Francesco Monte è certamente uno degli ex volti noti di Uomini e Donne più amati dal pubblico e negli ultimi anni la sua carriera di modello è letteralmente decollata. Dopo il suo percorso decisamente burrascoso all’interno degli studi di Uomini e Donne, l’uomo ha avuto una relazione con Teresanna Puliese. I due sembravano molto legati e soprattutto molto innamorati, le cose tra loro però non sono andate nel migliore dei modi, dopo qualche mese di relazione i due infatti hanno deciso di separarsi e prendere strade diverse. Dopo la loro separazione, l’uomo ha iniziato una relazione con la bellissima Cecilia Rodriguez, durata anni e finita con la partecipazione della ragazza al Grande Fratello Vip, insieme al fratello Jeremias, dove ha incontrato Ignazio Moser. Quello fu certamente un duro colpo per il ragazzo, che apparve all’interno della casa molto provato e amareggiato per quanto accaduto con la compagna. Nonostante ciò, dopo qualche mese ha avuto due brevi frequentazioni, decisamente chiacchierate, una con Paola Di Benedetto e una con Giulia Salemi.

Dopo le relazioni naufragate con Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, Monte è stato lontano dal gossip per un po di tempo, fino a quando il suo cuore non è tornato a battere, per una ragazza che sembra essere davvero speciale. Stiamo parlando di Isabella De Candia. I due hanno tenuto la loro relazione lontana dagli occhi indiscreti del gossip, e soprattutto anche dei social, dove sembrano essere davvero molto riservati. Probabilmente preferiscono vivere questa storia d’amore lontano dai pettegolezzi e dagli occhi indiscreti dei followers e degli haters. Nonostante questo però Monte ha deciso di scrivere una bella dedica alla compagna, proprio oggi che è un giorno tanto speciale. I due infatti festeggiano il loro primo anno insieme. Francesco Monte ha dedicato parole dolcissime alla donna, con cui condivide la sua vita ormai da un anno. I due nello scatto postato appaiono molto sereni, sorridenti e complici.

Un abbraccio davvero molto amorevole quello tra i due ragazzi che si scambiano nella foto e sul volto della Candia, probabilmente anche un pizzico di imbarazzo. Non ci resta che augurar loro tantissimi auguri!