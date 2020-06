Io e te, tensione in studio: Pierluigi Diaco si arrabbia con l’ospite

Nella puntata odierna di “Io e te” c’è stata un po’ di tensione in studio: Pierluigi Diaco si è arrabbiato ed ha sbottato con l’ospite

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di “Io e te“. Il programma televisivo, in onda dal 2019 su Rai Uno, è condotto da Pierluigi Diaco con la partecipazione di Valeria Graci e Sandra Milo nella prima edizione e di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo nella seconda edizione. La Ricciarelli si occupa della rubrica La posta del cuore, mentre Fiorello si occupa della Cartolina Divina, un omaggio alle personalità del mondo dello spettacolo. La trasmissione va in onda al posto di “Vieni da me”, programma condotto da Caterina Balivo, durante la pausa estiva. Tra le altre rubriche del programma troviamo anche “Ad armi pari“, “Come nelle favole” e “L’intervista“. Quest’anno, oltre ai protagonisti già citati, ci sono anche l’artista TestaSecca e l’autrice Paola Tavella, che cura lo spazio dedicato agli animali, “Gli amici di Ugo“, dal nome del cane del conduttore presente in studio.

Io e te, tensione in studio: Pierluigi Diaco sbotta

Durante le puntate di Io e te non sono presenti solo ospiti famosi, ma anche personaggi assolutamente sconosciuti al piccolo schermo. Oggi, ad esempio, sono stati ospiti Paolo ed Elisabetta, coppia che dopo un breve periodo in Brasile ha deciso di tornare in Italia per problemi di salute. Paolo, infatti, aveva bisogno di un’assicurazione sanitaria ed è tornato nel paese d’origine. I due sono andati incontro anche a problemi di natura finanziaria e per superarli Elisabetta ha deciso di inventare un calendario per reperire fondi. Più avanti, la donna ha raccontato di aver ricevuto molti messaggi su Facebook, tra i quali ve n’era uno inviato da una persona abbastanza ambigua. Il racconto della donna, però, è apparso poco chiaro, soprattutto al conduttore, che l’ha rimproverata: “Queste cose non le voglio sentire. La censuro subito. La questione delle apparizioni attraverso messaggi su internet rischia di essere un messaggio sbagliato per tutti coloro che vengono truffati da queste presente apparizioni”.

Il conduttore della trasmissione di Rai Uno aveva già redarguito la sua ospite quando, nel presentarla, la donna aveva corretto erroneamente Diaco, reo, secondo lei, di aver sbagliato il numero di figli. Il conduttore allora ha esclamato: “Voi avete una figlia” – la coppia infatti ha una figlia, mentre la donna aveva già avuto una figlia da una precedente relazione – “Se vuole condurre signora, io le do le chiavi in mano del programma”.