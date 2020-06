Chi è la Madre Natura della puntata di Ciao Darwin di questa sera, Lunedì 15 Giugno? Ecco cosa occorre sapere sulla bellissima Romina Mosso.

Questo Lunedì 15 Giugno, senza alcun dubbio, sarà davvero indimenticabile dal punto di vista televisivo. Non soltanto perché, come ben sapete, andranno in onda, sui canali Mediaset, le repliche di Emigratis 2, ma anche perché verrà riproposta una nuova puntata di Ciao Darwin 7. Ebbene si. Saltato l’appuntamento di sabato scorso per non ‘contrastare’ la semifinale di Coppa Italia, la replica dello show di Paolo Bonolis verrà trasmessa su Canale 5 dalle 21:30 circa. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: chi saranno i protagonisti di questa sfida? Come al solito, vedremo ‘scontrarsi’ due squadre completamente diverse ed antitetiche tra di loro. Ci riferiamo, infatti, a ‘Carne’ e ‘Spirito’. Abbiamo dimenticato qualcosa? Ovviamente si: Madre Natura. Ecco, ma chi sarà colei che, con un semplice movimento, lascerà tutti a bocca aperta? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa! Vi anticipiamo soltanto che si chiama Romina Mosso Morais Gomes ed è davvero bellissima. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Chi è la Madre Natura di Ciao Darwin del 15 Giugno?

A ‘scontrarsi’ nella puntata di Ciao Darwin di Lunedì 15 Giugno sono, come dicevamo precedentemente, ‘Carne’, squadra capitanata da Tina Cipollari, e ‘Spirito’, squadra capitana da Safiria Leccese. Ovviamente, come un vero e proprio must del programma non può affatto mancare la presenza di Madre Natura. Ecco, ma chi sarà colei che vestirà i panni questa sera? Vi sveliamo innanzitutto il nome: Romina Mosso Morais Gomes. Ecco, siete curiosi di saperne molto di più? Tranquilli, ci pensiamo no! Partiamo, quindi, con la sua città d’origine e la data di nascita. Romina è nata a Capo Verde il 29 Agosto del 1989. Data la sua smisurata bellezza ed infinita eleganza, la giovanissima non poteva fare altro come mestiere se non la modella. Infatti, sin da piccolissima, Romina debutta nel mondo del mondo. Iniziando così a sfilare per diversi marchi più che importanti. Da questo momento, quindi, la sua carriera è tutta in ascesa. Trasferendosi, addirittura, in Italia ed, in particolare, a Milano. Dove vive tuttora. Ma non è affatto finita qui. Oltre che essere un’affermata e nota modella e donna dello spettacolo, la bellissima Romina è molto conosciuta anche per le sue numerose campagne di solidarietà.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Beh, purtroppo, ben poco! Sul suo canale social ufficiale, nonostante Romina sia molto attiva e si diletti a condividere degli scatti fotografici davvero mozzafiato che lasciano tutti i suoi sostenitori senza fiato, non ce n’è nessuno che riguarda l’ambito sentimentale.

