Che spavento per Giulia De Lellis: la famosa influencer ha raccontato ai suoi fan di aver vissuto una mattinata infernale, ecco cosa le è successo.

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite in Italia: l’abbiamo conosciuta nello studio di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice e con il tempo è riuscita a conquistare il pubblico. Ad oggi è una delle icone della moda in Italia ed è una fashion blogger a tutti gli effetti: al centro del gossip la sua love story con Andrea Damante che, dopo la rottura per il tradimento, è di nuovo tornata viva. Durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus hanno lanciato qualche indizio sul ritorno di fiamma fino ad esporsi totalmente facendo impazzire di gioia i fan. I due poche settimane fa hanno deciso di allargare la famiglia: hanno adottato un cucciolo di Spitz di Pomeriana e l’hanno chiamato Tommaso Kowasalki, Tommy per gli amici. E’ proprio il cagnolino che questa mattina ha fatto prendere un brutto spavento a GDL: ecco il racconto dell’influencer ai suoi fan.

Giulia De Lellis, forte spavento per l’influencer: “Mattinata infernale”, il racconto

Non è stata una giornata tranquilla quella di Giulia De Lellis che è dovuta correre questa mattina di 16 giugno dal veterinario perchè il suo Tommy non stava bene. Ha raccontato cosa è successo ai suoi fan con una Instagram story. “Non avete idea che mattinata infernale. Mi sono presa uno spavento per Tommy che non stava bene, Andrea diceva che ero esagerata. Aveva una tosse strana e non andava bene al bagno. Per fortuna sono ansiosa e ipocondriaca e abbiamo preso tutto in tempo. Ha un piccolo problema respiratorio e uno intestinale, ci hanno dato una cura impegnativa ma abbiamo preso tutto in tempo. Spero di aver trovato il veterinario giusto. Tommaso è super delicato, lo spavento è stato allucinante”. Per fortuna è stata previdente ed ha subito portato il suo cucciolo a fare un controllo. Presto si rimetterà. Intanto Giulia pensa anche al lavoro e poche ore fa ha svelato che sta lavorando a progetti davvero incredibili. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha in serbo per i suoi fan delle sorpresa fantastiche: oltre alla sua collezione di costumi per il noto brand di intimo e costumi Tezenis. Solo un giorno fa ha infatti mostrato a tutti il suo magnifico lavoro in un post. Eccolo: