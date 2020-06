Cecilia Rodriguez ha pubblicato un post che ha lasciato senza parole i suoi fan: la famosa argentina fa anche una dedica alla sorella Belen svelando un piccolo retroscena. Date un’occhiata.

La splendida argentina riesce sempre a lasciare tutti a bocca aperta. Insieme a Belen, formano una coppia davvero esplosiva: le sorelle Rodriguez con la loro linea di costumi hanno raggiunto un notevole successo. Non solo: oltre ad essere modelle sono noti personaggi televisivi! Cecilia ha partecipato a svariati reality come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP, programma che gli ha letteralmente cambiato vita. Si perchè quando è entrata era fidanzata con Francesco Monte: nella casa di Cinecittà ha conosciuto Ignazio Moser ed i due si sono innamorati. Su Instagram e nella vita reale si mostrano sempre molto affiatati: la Chechu è molto attiva sui social ed anche poco fa ha incantato tutti con un post. Diamo un’occhiata.

Cecilia Rodriguez cala la gonna: “Ho chiesto a mia sorella…”, il post manda in tilt i fan

Cecilia Rodriguez nel suo ultimo post pubblicato pochi minuti fa si mostra in costume e con il lato B in primo piano. Si cala la gonna e guarda il panorama: a catturare l’attenzione dei fan non sono solo le splendide forme dell’argentina, anche la didascalia dedicata a sua sorella Belen! “Vorrei raccontarvi, tutte le volte che ho chiesto a mia sorella, mi fai una foto ? E lei, aspetta, se mi dai cinque minuti ti sistemo e ti faccio bellaaaaaaaa hahaha! Fa le foto, stylist, trucco, parrucco, DJ ahahaha. Shooting…. io la amo, ma la amo da morire” scrive Chechu per la sua sorella maggiore. Le Rodriguez sono molto legate e quando si mostrano insieme sui social, fanno alzare sempre la temperatura! Questo un esempio: