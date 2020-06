Antonella Clerici fa un dolcissimo annuncio sui suoi canali social: “E’ nato oggi”, la foto fa impazzire i fan della conduttrice

Antonella Clerici sta trascorrendo questo periodo lontano dalle telecamere in compagnia del compagno, della figlia Maelle e i figli del compagno. I due abitano in una bellissima tenuta di campagna, immersa nel verde, con molti animali. In particolare ultimamente la conduttrice sta pubblicando moltissime foto in giardino con i suoi animali, cavalli, gatti, cani, un vero paradiso per tutti coloro che amano la natura e gli amici a quattro zampe. Per tutti coloro che speravano di vederla presto in tv dovranno pazientare ancora, poiché per il momento non c’è nulla nell’aria o almeno, non sembrerebbe. Nel frattempo però possiamo continuare a seguirla attraverso i suoi canali social ufficiali, per sapere come procedono le sue giornate lontane dalla telecamera.

Antonella Clerici, dolcissimo annuncio sui social: “E’ nato oggi”

Nonostante stia ben lontana dalle telecamere della televisione, Antonella Clerici è spesso ospite delle trasmissioni televisive come Domenica In, che la accolgono sempre a braccia aperte. Antonella Clerici e Mara Venier sono molto amiche e non può che essere sempre un piacere sentirle chiacchierare e raccontare tanti aneddoti del passato. La Clerici per anni è stata il volto cardine di uno dei programmi più visti della televisione Italiana, ‘La Prova Del Cuoco’. Dopo aver lasciato il programma, ha iniziato ad allontanarsi dalla televisione, preferendo una vita più ritirata e riservata al fianco del compagno e futuro marito. Attualmente si sta prendendo cura della loro casa in campagna, assistendo i loro animali, tra cui cavalli e mucche. E proprio oggi arriva il dolcissimo annuncio da parte della conduttrice. E’ nato un piccolo vitellino! L’animale viene sorpreso dalla fotocamera della conduttrice mentre scorrazza felice tra i campi verdissimi. L’animale ha ancora il pelo sporco e l’andatura incerta, come normale che sia. Il cucciolo è nato da poche ore, eppure sembra essere già molto allegro e vispo.

Antonella ha deciso di immortalare il momento scrivendo: “Nuovo nato oggi a casa… #muccahilander corre già libero nei prati“. Insomma è davvero un giorno felice in casa Clerici, che festeggiano il nuovo arrivato. Qualcuno ha chiesto alla conduttrice se il piccolo arrivato avesse già un nome, ma la donna ha risposto di non sapere ancora come lo chiameranno, quindi non ci resta che aspettare per scoprirlo.