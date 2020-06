Uomini e Donne, Giovanna e Gemma di nuovo insieme: sorpresa in arrivo, ecco cosa hanno rivelato sui social.

Sono state le due protagoniste assolute di questi ultimi mesi di Uomini e Donne. Proprio con loro, la trasmissione ha dato vita al nuovo format ‘virtuale’, che ci ha tenuto compagnia per due settimane durante i difficili giorni del lockdown. Parliamo di Giovanna Abate e Gemma Galgani, rispettivamente tronista del Trono Classico e dama del Trono Over. Le due si sono conosciute proprio durante i giorni in ‘casona’, quando insieme hanno conosciuto i loro corteggiatori via chat. Gemma è ancora in fase di conoscenza con Nicola Vivarelli ( Sirius), mentre Giovanna ha trovato l’amore in Sammy. E dai giorni passati insieme, tra Gemma e Giovanna sembra essere nata davvero una bella amicizia. E sapete chi è apparsa poco fa nelle Instagram stories della Abate? Proprio lei, ‘Gemmi’, come la chiama Giovanna. Il motivo? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, Giovanna e Gemma di nuovo insieme: “Un buongiorno speciale, che ricorda il passato”, che sorpresa stanno preparando?

Cosa ci fanno Gemma Galgani e Giovanna Abate di nuovo insieme? Ebbene, qualche ora fa, nelle Instagram stories di Giovanna, è apparsa proprio la dama del Trono Over: “Vi do un buongiorno speciale, che ricorda un po’ il passato. Andiamo indietro di qualche settimana.. ma vi faccio vedere anche un’amica speciale, eccola la mia Gemmi!“. Queste le parole di Giovanna, che inquadra Gemma col suo cellulare. La dama saluta tutti ed esclama: “Presente, passato e futuro!”. Cosa avranno in serbo per noi le due protagoniste di Uomini e Donne? Come precisano nelle stories, non possono svelare molto della sorpresa che stanno preparando! Ma danno una piccola anticipazione: c’entra Uomini e Donne Magazine, il giornale ufficiale della trasmissione. Di cosa si tratterà? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo, ecco uno screen tratto dai video pubblicati su Instagram:

Una coppia di amiche che si ritrova, quella formata da Gemma e Giovanna, che non vedono l’ora di fare questa misteriosa sorpresa al pubblico di Uomini e Donne. E a voi, piacciono le due super protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi?