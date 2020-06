Pauline Potter Vite al Limite oggi: come sta e come è diventata?

Pauline Potter Vite al Limite: la sua storia nel programma e il cambiamento totale all’alba dei 50 anni. Una storia di grande forza.

Pauline Potter, 50 anni, originaria di Sacramento, è approdata a Vite al Lime con un peso di 305 chili. La donna, come tutti i protagonisti del programma del Dottor Nowzaradan, era gravemente obesa e aveva capito che non ci sarebbe potuto essere un futuro se non si fosse rimessa subito in carreggiata. Così Pauline si è rivolta al programma per riuscire a riprendere in mano la sua vita e il suo peso. Come sta oggi Pauline di Vite al Limite? Come è diventata e che foto possiamo vedere per monitorare i suoi cambiamenti?

La storia di Pauline

Pauline Potter è apparsa nella terza stagione del programma, ma era già famosa. Tristemente. La donna infatti era considerata la più pesante del mondo ed era nel Guinnes dei Primati dal 2011. Sforati i 300 chili però la donna era quasi immobile e la sua dipendenza dal cibo la stava per uccidere, era intrappolata in quel corpo. Pauline ha così iniziato a seguire la dieta del Dottor Nowzaradan ed è entrata nel programma di Vite al Limite. I progressi sono arrivati tardi, in un primo momento la donna è stata anche ricoverata perché stava ingrassando invece di dimagrire.

Come sta oggi Pauline di Vite al Limite?

I progressi da quel momento sono andati avanti, ma la donna ha ammesso che il problema più grave, alla fine, era la sua mente. Così la donna ha continuato a lottare e da quello che vediamo su Facebook è riuscita a proseguire nel suo percorso di perdita di peso e ha anche continuato a dimagrire al punto tale da aggiudicarsi l’intervento di rimozione della pelle in eccesso.

Sembra insomma che la donna sia riuscita a riprendere possesso della sua vita e ad essere nuovamente se stessa. Da quello che vediamo sui social sta bene e il suo percorso di dimagrimento non si è mai fermato. Pauline oggi è un vero esempio per tutti.