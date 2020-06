Come prendersi cura dei capelli in modo naturale con l’avocado e fai da te. Trucchi e consigli.

Ora che arriva l’estate e che, lentamente, stiamo ricominciando a vivere dopo l’emergenza Coronavirus e il conseguente lockdown, possiamo occuparci anche di altri “problemi”. O meglio, possiamo tornare ad interessarci dei nostri capelli e della nostra beauty routine. In estate avere dei capelli sani che si asciugano al sole senza problemi di piastra e risultano perfettamente acconciati anche se non abbiamo usato la spazzola è un vero e proprio must. Ma come fare? Il primo segreto è avere dei capelli sani e, per aiutarci, interviene un ingrediente naturale: l’avocado.

Perché l’avocado fa bene ai capelli

L’avocado sappiamo che è ricco di benefici per l’organismo consumato come alimento. Ma è ottimo anche per curare pelle e capelli poiché è ricco di vitamine. Ma soprattutto al suo interno troviamo la biotina, ossia la vitamina che favorisce la crescita dei capelli. Come riporta Cosmopolitan, l’avocado è utilissimo per i capelli secchi. Essendo così ricco di vitamine e nutrienti naturali va a nutrire il capello rendendolo più morbido e idratato. In estate quindi diventa un alleato perfetto, soprattutto per le lunghezze dei nostri capelli che tendono a seccarsi subito.

Come usare l’avocado per delle maschere capelli fai da te

Sul mercato, se avete deciso di utilizzare dei prodotti naturali a base di avocado dovrete cercare o degli olii oppure delle creme. Nel primo caso il frutto viene spremuto nella sua polpa, oppure centrifugato; invece usando solamente la polpa pressata si vanno a creare delle creme. Potrete quindi creare delle maschere per capelli fai da te naturali e super green con l’avocado.

Generalmente alle maschere a base di avocado fai da te si aggiungono dei componenti esterni come l’olio di oliva, per rendere il tutto ancora più nutriente e le si lasciano agire circa 20 minuti.

Fonte Immagini Pixabay