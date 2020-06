Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo due giorni a Roma, ‘Perchè?’ si chiedono i fan. Girano le prime indiscrezioni sul motivo del viaggio.

Chiara Ferragni e Fedez, meglio conosciuti come The Ferragnez, è una delle coppie più amate e seguite in Italia e non solo: l’imprenditrice digitale e suo marito rapper hanno raggiunto una notorietà incredibile. E’ proprio ieri che la Ferragni ha pubblicato delle Instagram story mentre è in treno con la sua dolce metà: dove erano diretti i due piccioncini? Dopo poche ore l’influencer ha mostrato l’albergo in cui si trovavano: a Roma! I Ferragnez sono arrivati nella capitale e lo hanno annunciato senza svelare il motivo del loro viaggio: con loro c’è anche l’inseparabile Luis Sal. Perchè sono partiti? Girano alcune indiscrezioni: ecco di che si tratta.

Fedez e Chiara Ferragni a Roma per due giorni: nuovo progetto? L’indiscrezione

I Ferragnez sono a Roma: ieri, 16 giugno, sono partiti in treno per trascorrere alcuni giorni nella capitale. Con loro anche l’inseparabile Luis Sal, mentre il piccolo Leone è rimasto a Milano con i nonni. Ma perchè sono partiti? Sul web si legge che il viaggio di Chiara Ferragni e Fedez è legato ad un calciatore della Roma: TPI rivela che durante il soggiorno la famosa coppia potrebbe incontrare Nicolò Zaniolo. Il giovane talento avrebbe deciso di affidarsi alla Doom Entertainment, agenzia di comunicazione di Fedez, per migliorare la sua immagine sui social e fuori dal campo. L’intenzione è quella di puntare sul ‘brand Zaniolo’ per rendere ancora più famosa l’immagine del calciatore! Fedez ed il giocatore giallorosso si sono conosciuti durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. “Mi fa molto piacere che proprio Nicolò sia il primo “nuovo acquisto” di Doom Entertainment: è un vero talento emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà (dimostrata anche ora nell’affrontare e superare il suo infortunio) e dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo ventenne che è” sono state le parole del rapper diversi giorni fa. E sarà dunque questo il motivo per il quale i Ferragnez sono a Roma? Restiamo in attesa di aggiornamenti!