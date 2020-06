Gianni Sperti, incontro speciale: "Finalmente dopo sette lunghi mesi..."

Gianni Sperti, incontro molto speciale per l’ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne: “Finalmente dopo sette lunghi mesi…”, lo scatto emozionante

Sono ormai molti anni che Gianni Sperti ha il suo posto fisso nel salotto di Uomini e Donne, e prima ancora era uno dei ballerini del talent di Amici. Conosciuto anche per essere stati il marito di Paola Barale, è un opinionista apprezzato e molto chiacchierato. Spesso in disaccordo con l’amica e collega Tina Cipollari, intrattiene il pubblico con i loro siparietti simpaticissimi. Tanti sono stati i corteggiatori e i tronisti con cui ha instaurato un bel rapporto e che nel corso del loro percorso hanno chiesto aiuto e consigli proprio a lui. L’uomo tra l’altro è divenuto famoso sul web e nel programma per avere un particolare fiuto nel capire le bugie. Spesso infatti è stato proprio lui a smascherare persone o situazioni ambigue che nascondevano dell’altro che non sarebbe stato compatibile con il programma. In molti sul web infatti lo chiamano l’investigatore, proprio per le sue doti investigative. In pochi sanno che l’opinionista è anche laureato da un paio di anni e nonostante viva lontano dalla famiglia, è molto legato a questa…

Gianni Sperti all’interno di Uomini e Donne mostra spesso il suo lato molto sensibile, cercando sempre di consigliare i ragazzi nel seguire il proprio cuore e di non buttarsi in storie che possono essere tossiche o malate. Essendo molto legato alla famiglia e ai valori che ne conseguono, non può che ovviamente augurare altrettanto ai ragazzi che entrano in quello studio. E proprio grazie a questi valori ha deciso di condividere con tutti noi followers un momento molto intimo ed emozionante che l’ha visto protagonista qualche ora fa. L’uomo ha pubblicato su suo Canale Instagram Ufficiale un post davvero emozionante. Sperti è andato a trovare il padre a cui è legatissimo e che purtroppo non vedeva da oltre 7 mesi. Il volto di Sperti non si vede, ma quello del padre si e c’è da dire che l’emozione era decisamente tangibile sul suo volto.

Gianni indossa guanti e mascherina, per proteggere il padre da un possibile contagio, ma questo non gli impedisce di abbracciarlo dalla contentezza, dopo oltre sette mesi di mancanza. Una scena davvero commovente quella che ha postato sul suo account social…