Nel corso della prima puntata di Made in Sud c’è stato un comico che ha imitato Maria De Filippi, chi è? Cosa occorre sapere su Vincenzo De Lucia.

Da ieri sera, Martedì 16 Giugno, è iniziata la nuova edizione di Made in Sud. Con tutti i necessari accorgimenti e le dovute precauzioni, il programma basato sulla ‘comicità terrona’ di Rai Due, dati gli Ascolti Tv, è riuscito a conquistare un’ampia fetta di pubblico italiano. Un’edizione, come raccontata in diversi nostri articoli, davvero particolare. Che ha visto presentarsi nuovamente vecchi e storici protagonisti dello show, ma anche di nuovi. Tra questi, infatti, non può essere assolutamente passata inosservata la figura di un comico davvero straordinaria. Che, per la prima puntata, ha deciso di imitare Maria De Filippi. Completamente vestito di nero, con vertiginosi tacchi e una parrucca bionda, il comico napoletano ha fatto divertire davvero tutti, ma chi è? Ovviamente, vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi diciamo, però, soltanto il nome adesso. Lui si chiama Vincenzo De Lucia. E, lo ammettiamo, ha un curriculum davvero da invidiare. Ecco tutti i dettagli.

Chi è Vincenzo De Lucia, il comico che ha imitato la De Filippi a Made in Sud

È stato una delle new entry di Made in Sud di quest’anno, Vincenzo De Lucia. E, in un batter baleno, si è lasciato apprezzare per il suo smisurato talento. Nei panni di Maria De Filippi, il comico napoletano ha saputo ritagliarsi le simpatie di una gran fetta del pubblico italiano. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? Vincenzo è nato a Napoli nel 1987. Quindi, ammettiamolo, è davvero giovanissimo. Tuttavia, nonostante questo ‘piccolo’ dettaglio, il curriculum e, soprattutto, la carriera del comico non è affatto da poco. Non soltanto, infatti, il buon Vincenzo decanta di numerose imitazioni e, soprattutto, dei personaggi femminili, ma decanta di un percorso teatrale davvero da invidiare. Dapprima come attore e regista ed, in seguito, come sceneggiatore ed aiuto regista, De Lucia ha mosso i suoi primi passi in quest’ambito. Fino poi ad ottenere dei veri e propri riconoscimenti per le sue eccellenti imitazioni. Nel 2009 vince, ad esempio, il Premio Alighiero Noschese, il più grande riconoscimento nazionale che un imitatore possa ricevere nella sua carriera. Ma non è affatto finita qui. Perché, oltre ad essere un eccellente ed abile imitatore, come dicevamo precedentemente, Vincenzo è anche un abile attore.

Non soltanto, quindi, imitatore, ma anche attore. Nel 2010 e, quindi, un anno dopo l’assegnazione del Premio Alighiero Noschese, Vincenzo De Lucia recita nello spettacolo “Marialuna…una vita tutta in salita!”, trasmesso sulla Rai per la trasmissione “Palcoscenico”. Ma non è affatto finita qui. Nel 2013 recita in “Komikamente”, show comico in onda sulle emittenti regionali Piuenne, Televomero, Canale 21. E, nel 2014, entra nella compagnia stabile del Teatro Sannazaro di Napoli.

Della sua vita privata, purtroppo, non ne sappiamo nulla. Sul suo canale social ufficiale, infatti, il comico napoletana non lascia carpire proprio nulla. Potrebbe essere single oppure, addirittura, tenere particolarmente alla sua privacy.

Quali sono tutte le sue imitazioni?

Nella puntata di ieri di Made in Sud, come dicevamo precedentemente, l’abbiamo visto nei panni di Maria De Filippi, in realtà, Vincenzo De Lucia ha imitato numerosi altri personaggi. A partire, quindi, da Mara Venier (è grazie ad uno spettacolo esclusivamente dedicato a lei che Vincenzo ottiene un successo davvero incommensurabile) e Barbara D’Urso. Fino a Maria Nazionale, eccelsa cantante della canzone napoletana.