Temptation Island, Filippo Bisciglia sui suoi canali social: l’arrivo del conduttore al villaggio Sardo sancisce l’inizio della nuova edizione del programma

L’inizio di Temptation Island sancisce l’arrivo dell’estate e ogni anno sono sempre più numerosi i telespettatori che aspettano con ansia il momento in cui potranno vedere le vicende delle coppie. Ogni anno le coppie che si separano per 21 giorni ed entrano in contatto con i tentatoti single propongono ai telespettatori problemi e dinamiche molto vicine a quelle che probabilmente ognuno di noi ha vissuto nella propria vita almeno una volta. Molte sono le storie d’amore che naufrago, altrettante sono quelle che invece riescono a resistere alle tentazioni e a superare i problemi e le incertezze che hanno condotto le coppie a questo percorso. Come si sente anche nella sigla, Temptation Island rappresenta un viaggio all’interno dei sentimenti, ed è proprio questo che ogni anno gli spettatori vedono sullo schermo. Adesso che la data si avvicina, cresce sempre più la curiosità di sapere quali saranno le sei coppie che prenderanno parte al programma quest’anno, nel frattempo però cerchiamo di carpire gli indizi di Filippo…

Temptation Island, Filippo Bisciglia: l’arrivo al villaggio del conduttore

Filippo solo ieri aveva annunciato attraverso un post sul suo account ufficiale Instagram di essere pronto a partire per raggiungere il villaggio dove ormai da diversi anni assistiamo al viaggio all’interno dei sentimenti. Il conduttore non può che essere felicissimo di tornare alla conduzione del programma che per un periodo ha lasciato per dare spazio alla versione vip, condotta prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi. Filippo è amatissimo dai fan del programma e spesso e volentieri lo immortalano in diversi meme sul web, proprio per mostrargli tutto il loro apprezzamento. Il conduttore riesce ad immedesimarsi e a placare qualsiasi tipo di situazione, spesso calmando i protagonisti arrabbiati per gli atteggiamenti del partner. Tante volte lo abbiamo visto alle prese con falò di confronto davvero ingestibili, che sono finiti per il meglio, proprio grazie al suo intervento. Adesso che sta per tornare, i fan non possono che esserne felicissimi. Solo poco fa, il conduttore ha annunciato il suo arrivo sull’isola, riprendendo il luogo in cui tutto ha avuto inizio e che lega a se migliaia di ricordi. Un momento molto emozionante per il conduttore, che decide di riprendere tutto e condividerlo con i propri followers.

Inutile dirvi che dalle immagini non si scorge nessun indizio sulle coppie e che dovremmo aspettare ancora un po per sapere la loro identità.