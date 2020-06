Grande Fratello Vip: un ex concorrente diventerà papà?

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe diventare presto papà: una donna con la quale ha avuto rapporti ha dichiarato di avere un ritardo

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip rimarrà sicuramente nella storia del reality show. L’edizione, infatti, è stata segnata dall’ondata di Coronavirus che si è abbattuta sull’Italia. La produzione, contravvenendo alle regole stesse del gioco, ha dovuto informare gli inquilini della casa più spiata d’Italia su ciò che stava accadendo nel paese. Il temibile virus ha portato via anche un parente di un concorrente del reality show. L’edizione è stata vinta da Paola Di Benedetto, che in finale ha trionfato su Paolo Ciavarro.

A distanza di qualche mese, un ex concorrente della scorsa edizione potrebbe diventare papà. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo.

Grande Fratello Vip, un ex concorrente potrebbe diventare papà

Ivan Gonzalez, dopo aver partecipato a Temptation Island e Uomini e Donne, è stato scelto nel cast della quarta edizione del reality show più longevo d’Italia. L’esperienza dello spagnolo, però, è durata abbastanza poco: Ivan non è riuscito ad arrivare nemmeno alle fasi finali del reality show. Nel frattempo, però, Ivan non ha perso tempo e si è tuffato in una nuova esperienza, partecipando al reality show spagnolo “La casa fuerte“. L’ex tronista è entrato in gioco insieme ad Oriana Marzoli, con la quale ha dichiarato di aver avuto dei rapporti prima di partecipare al gioco.

Nelle scorse ore, nel giardino dell’abitazione de La casa fuerte, Yola Berrocal ha letto la mano all’ex tronista, dicendogli che a breve diventerà padre di due gemelli e che lascerà il reality da single. Ivan ha preso con ilarità le sue dichiarazioni, ma poi poco dopo ha avuto un colloquio con Oriana, la quale gli ha confessato di avere un ritardo. E se l’ex tronista di Uomini e Donne diventasse padre?