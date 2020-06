Paola Di Benedetto, “Riunita con i miei bambini!”: lo scatto emoziona i fan; ecco cosa ha pubblicato sui social.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da circa due mesi e, sul web, non si fa altro che parlare del probabile cast della quinta, che inizierà il prossimo settembre. I fan del reality più spiato della tv, però, sono ancora molto affezionati ai protagonisti dell’ultima edizione, che continuano a seguire con affetto attraverso i social. In particolare Instagram, che è ormai senza dubbio il social network preferito dai vip. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la vincitrice del GF Vip 4 Paola Di Benedetto ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i fan. Il motivo? La bellissima ex Madre Natura di Ciao Darwin si è riunita con alcuni dei suoi ex coinquilini della Casa! Un’emozione unica, che Paola ha voluto condividere con i suoi numerosi followers. Diamo un’occhiata!

Paola Di Benedetto, “Riunita con i miei bambini!”: lo scatto con gli ex gieffini

“Riunita con i miei bambini!”, scrive Paola Di Benedetto, aggiungendo tre cuoricini rossi. È la didascalia del suo ultimo post pubblicato su Instagram, in cui la vincitrice del GF Vip 4 si mostra in compagnia di quattro ex coinquilini della Casa: Patrick Ray Puglise, Andrea Denver, Aristide Malnati e Fabio Testi. Una reunion bellissima per i fan, che proprio qualche giorno fa hanno potuto assistere a foto e video di un’altra meravigliosa rimpatriata: quella della famosa ‘gang del bosco’ del GF Vip 4. Gli ex coinquilini si sono visti a Verona, per un pranzo in amicizia, tra sorrisi, vino e tante risate. Ecco il post che è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan:

Un gran bella sorpresa per i tanti telespettatori che hanno amato seguire le loro avventure nella Casa più spiata della tv. E che, finalmente, hanno potuto rivivere un po’ le emozioni del reality. Ecco un’altra splendida immagine, postata da Paola nelle sue stories:

E voi, cosa aspettate a seguire tutti gli ex gieffini che amate sui loro profili Instagram? Non ve ne pentirete!