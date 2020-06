Lapo Elkann, la rivelazione dell’imprenditore dopo il grave incidente dello scorso dicembre: “Sono stato graziato…”, il racconto dell’uomo

Lapo Elkann è certamente uno dei personaggi più eclettici e in vista in Italia, la sua famiglia è certamente tra le più influenti del Paese. Gli alti e bassi dell’uomo sono conosciuti a tutti, non solo in Italia, ma anche all’estero. L’uomo è sempre in giro per il mondo con il suo lavoro e spesso è sulle prime pagine di tutti i giornali. Come spesso ha dichiarato anche lui, i motivi per cui è sulle prime pagine giornalistiche non sono per i suoi successi lavorativi, ma per le scorribande. Come quella che lo ha coinvolto lo scorso dicembre mettendo la sua vita a serio rischio. L’uomo è stato vittima di un serio incidente stradale in Israele, che purtroppo lo ha costretto ad una lunga degenza e poi riabilitazione. Adesso che il periodo più brutto è passato, Lapo ha deciso di raccontare al settimanale Chi il suo trascorso e quali sono le sue condizioni attuali.

Lapo Elkann, la rivelazione dopo l’incidente: “Sono stato graziato…”

Elkann ha voluto raccontare come sia stato un periodo tanto difficile quanto benefico per la sua vita… Dopo quanto accaduto ha infatti iniziato a comprendere quanto debba essere grato alla vita che negli anni gli ha spesso sorriso e soprattutto lo ha graziato in più di un’occasione. Tra le tante cose ha voluto far sapere: “Ho avuto varie peripezie ed è inutile nasconderlo, i miei alti e bassi sono di dominio pubblico e, dopo quello che mi è successo in Israele, ho avuto una spinta in più. Con la fortuna che ho avuto, non per il cognome o i soldi, ma per essere riuscito ogni volta a rialzarmi, mi è venuto spontaneo pensare ancora di più agli altri. La mia fondazione LAPS è attiva dal 2016 e abbiamo realizzato diversi progetti a favore della cura e del benessere dei minori. Con l’emergenza coronavirus, quindi, ci è sembrato naturale incrementare gli sforzi a favore dei più fragili”

Insomma l’imprenditore pare abbia imparato una lezione molto importante e ha sfruttato questo periodo per godere dell’amore della sua famiglia, in particolare di quello dei due fratelli. Con loro due Lapo ha un rapporto davvero speciale che afferma essere quasi simbiotico. Davvero bellissime parole quelle di Elkann!