Miriam Leone si è ritrovata in tendenza su Twitter: il motivo è davvero sconvolgente, ecco cosa sta succedendo sui social.

E’ una delle attrici più amate nel panorama italiano: Miriam Leone è stata protagonista di film e serie tv, come 1992 insieme a Stefano Accorsi, raggiungendo così un enorme successo. Non è solo la sua bravura ad aver fatto innamorare i suoi fan: la siciliana classe ’85 fa alzare la temperatura a tutti per la sua bellezza. Capelli rossi, occhi verdi e sguardo travolgente: Miriam vanta anche un fisico mozzafiato! Insomma, è perfetta e tutti i giorni riceve migliaia e migliaia di complimenti! Nelle ultime ore sta facendo chiacchierare non poco: un dettaglio ha attirato l’attenzione degli utenti social tanto da salire il nome ‘Miriam Leone’ in tendenza su Twitter! Quello che sta succedendo ha dell’incredibile: ecco di che si tratta.

Miriam Leone in tendenza su Twitter: il dettaglio non è sfuggito ai fan, cosa succede

Miriam Leone è stata improvvisamente travolta dai commenti nelle ultime ore. Al centro della polemica sono le sue ‘sopracciglia particolarmente folte’: il polverone è stato sollevato dopo una critica di un’utente. A suo dire, le sopracciglia della Leone sarebbero troppo piene: “Per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d’autore a Marrabbio di Kiss Me Licia” è il messaggio in questione che, dopo essere stato preso di mira, è stato cancellato. L’accaduto è entrato tra i primi hastag in tendenza su Twitter: al momento sono più di un migliaio i tweet che difendono la splendida attrice. “Per me Miriam è la donna più bella d’Italia e non esagero. Criticare lei significa davvero avere dentro tanta invidia, ma non quell’invidia di chi pensa “vorrei essere come lei”, l’invidia di chi deve svilire qualcosa solo perché non gli appartiene” è il pensiero di un utente, condiviso da tantissimi altri.