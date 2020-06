Veronica Ciardi, grave lutto per l’ex gieffina: è morto il padre

Grave lutto per Veronica Ciardi, è morto il padre: l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un post straziante sul suo account Instagram

Veronica Ciardi è divenuta famosa in seguito alla partecipazione alla decima edizione del Grande Fratello. In quella che fu una delle edizioni più lunghe della storia del reality show, la Ciardi fu una delle protagoniste. La modella mise in mostra tutto il suo carattere e soprattutto il suo splendore, facendo perdere la testa prima a Massimo Schiattarella, alias Pitbull, poi a Mauro Marin. La Ciardi ebbe anche un rapporto ‘saffico’ con Sarah Nile, una delle sue migliori amiche nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Veronica ha recitato nel film Una cella per due insieme ad Enzo Salvi ed ha lavorato come inviata per Pomeriggio Cinque. La Ciardi è legata sentimentalmente a Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus e della nazionale italiana, con il quale ha avuto un figlio.

Veronica Ciardi, grave lutto: è morto il padre

Veronica è stata colpita da un grave lutto. L’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato sul suo profilo Instagram la morte del padre. Una lettera da brividi, nella quale la Ciardi ha dichiarato: “Mi sembra quasi innaturale. Sento l’anima contorcersi dentro il mio corpo e provo dolore“. L’ex gieffina aveva un bellissimo rapporto con il padre, come raccontato all’interno della lettera pubblicata sui social. La romana ha dichiarato di star vivendo “il periodo più buio della sua vita“, perchè non ha perso solo il padre ma “un incastro d’amore potente e meraviglioso“. Il post pubblicato dalla Ciardi su Instagram ha raggiunto migliaia e migliaia di persone. I fan hanno pubblicato un messaggio di cordoglio tra i commenti, mostrando estrema vicinanza alla compagna di Federico Bernardeschi. Tra i commenti sono presenti anche messaggi di personalità famose, come Elena Morali, Guendalina Tavassi, Davide Tresse e Margherita Zanatta, una delle sue coinquiline durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

In questi giorni così tristi, Veronica starà ricevendo tutto il sostegno e la vicinanza del compagno Federico, il quale sarà impegnato questa sera in campo nella finale di Coppa Italia. Superare la morte di un genitore non è assolutamente facile, ma avere qualcuno accanto che ti sostiene e cerca di darti la forza per andare avanti è sicuramente un aiuto sia dal punto di vista morale che psicologico. Anche noi di Sologossip ci stringiamo al dolore di Veronica e della sua famiglia, citando una frase di Sant’Agostino: “La morte non è nulla. Sono solamente passato dall’altra parte“. Condoglianze, Veronica.