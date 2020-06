Uomini e Donne, Nicola e Gemma in vacanza insieme? L’annuncio inaspettato del cavaliere è arrivato poco fa.

Uomini e Donne si è concluso da pochi giorni, ma i telespettatori sentono già la mancanza delle vicende amorose del Trono Classico e Over. In particolare, negli ultimi mesi, è la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli ad aver interessato il pubblico. Nonostante la notevole differenza d’età, i due sembrano essere davvero intenzionati a conoscersi. Anche al di fuori della trasmissione! Qualche ora fa, però, Nicola ha voluto smentire una notizia fornita dal suo agente a FanPage.it. Fabio Filiziano, infatti, aveva parlato di una breve vacanza in due organizzata da Nicola e Gemma. Una vacanza che i due avrebbero già prenotato per gli inizi di luglio. Ma Nicola ha contattato a sua volta Fanpage per fare chiarezza sulla vicenda. Ecco cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, Nicola e Gemma in vacanza insieme: l’annuncio di lui smentisce

“Ho tanti programmi e progetti con Gemma, molti dei quali in fase di elaborazione perché vorrei fossero per lei delle sorprese, e come tali devono rimanere. Forse Fabio ha mal interpretato le mie parole”. È quanto ha dichiarato Nicola Vivarelli a Fanpage.it, rettificando quanto in precedenza aveva raccontato il suo agente Fabio Filiziano. Nicola aggiunge che per lui sarebbe bellissimo concedersi dei giorni con Gemma in Italia, impegni lavorativi permettendo, ma specifica che, al momento, non vi è alcuna vacanza nè stanze di albergo prenotate. Il cavaliere di Uomini e Donne smentisce, quindi, la notizia della breve vacanza d’amore organizzata per gli inizi di luglio. Una vacanza che, se confermata, avrebbe messo a tacere definitivamente i rumors sulla partecipazione di Gemma e Nicola alla prossima edizione di Temptation Island. Le riprese della trasmissione dedicata alle coppie, infatti, inizieranno a breve. Non ci resta che attendere per scoprire se i due protagonisti del Trono Over approderanno sull’isola delle tentazioni!

Nel frattempo, altre probabili coppie di Temptation Island, che inizierà il 7 luglio, sono state svelate: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, l’ex tronista Giulia Cavaglià e Francesco Sole…e c’è anche chi parla di Sammy e Giovanna! Tutto, ovviamente, è ancora da confermare. Non ci resta che attendere notizie ufficiali dalle pagine social dell’amatissimo docu-reality di Canale 5. E voi, chi vorreste vedere nel mitico villaggio di Tempation Island?