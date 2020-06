Barbara D’Urso, incidente per la conduttrice: “Ustione di secondo grado”, il post su Instagram è apparso poco fa.

“C’è una cosa che non avrei voluto condividere con voi però ho deciso di farlo perché tra due giorni sono in diretta e questa cosa voi l’avreste capita”. È con queste parole che Barbara D’Urso racconta ai suoi followers di Instagram cosa le è successo ieri pomeriggio. Mostrando la mano fasciata, la conduttrice spiega di aver riportato un’ustione di secondo grado. Nel video postato sui social, la D’Urso non spiega come è accaduto l’incidente, ma mostra la mano infortunata: “Sono costretta ad andare in onda domenica sera così”. La conduttrice spiega di aver deciso di dire la verità in quanto, dovendo andare in onda domenica sera con Live Non è la D’Urso, non avrebbe potuto coprire la fasciatura senza che il pubblico se ne accorgesse. Ecco il post apparso sul profilo ufficiale di Instagram della conduttrice.

Barbara D’Urso, incidente per la conduttrice: “Ustione di secondo grado” le immagini sui social

Spiacevole incidente per la conduttrice di Live Non è la D’Urso. Sul suo profilo di Instagram, accompagnata da un calice di vino, Barbara D’Urso decide di raccontare ai suoi fan cosa le è accaduto. “È successa una cosa, ieri pomeriggio..che mi sono fatta parecchio parecchio male”, spiega la conduttrice, prima di mostrare la mano ai fan. Ecco il post apparso poco fa sul profilo ufficiale di Barbara:

La conduttrice spiega che non avrebbe voluto dirlo ai suoi telespettatori, ma non potendo nasconderlo, ha preferito raccontarlo: “Questa cosa qui, dovrò portarla per forza così”, spiega la D’Urso, mostrando la fasciatura. Barbara confessa che è stato un momento molto doloroso è che è sotto antidolorifici, ma con il suo solito ottimismo esclama: “Le cose brutte sono altre, guarirò!”.

L’ennesima dimostrazione della forza immensa di Barbara D’Urso, alla quale va tutta la nostra vicinanza e i nostri auguri di una veloce guarigione. Forza Barbara!