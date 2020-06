L’Isola dei Famosi, niente Alessia Marcuzzi: la nuova conduttrice del reality è proprio lei, ecco le ultime indiscrezioni.

Una notizia bomba, quella riportata dal settimanale Oggi e che riguarda una delle conduttrici più amate della nostra tv. Parliamo di Ilary Blasi, la bellissima moglie di Francesco Totti, che abbiamo visto l’ultima volta in tv alla conduzione di Eurogames, al fianco di Alvin. Ebbene, pare che nella prossima stagione la Blasi sia pronta a tornare sul piccolo schermo al timone di ben due trasmissioni. Due trasmissioni importanti per Mediaset, ovvero Lo Show dei record e L’isola dei famosi. Scopriamo tutti i dettagli.

Sarà Ilary Blasi a condurre la nuova edizione de L’isola dei famosi, uno dei reality più longevi e amati della nostra tv. A riportare la notizia è stato il settimanale Oggi, che assicura la presenza di Lady Totti nella prossima edizione del reality. Edizione che dovrebbe partire a gennaio del 2021, dopo un periodo di ‘pausa’ per quest’anno. Ma non è tutto: pare che la bellissima Ilary sarà al timone anche di un altro seguitissimo programma di Mediaset, Lo show dei record. La messa in onda di quest’ultimo sarebbe ancora in forse, ma, se fosse confermato, potrebbe andare in onda già alla fine del 2020.

Insomma, due impegni importanti per la Blasi, che dopo vari anni alla conduzione del Grande Fratello Vip, cambierà reality, prendendo il posto di un’altra regina della tv, Alessia Marcuzzi. La nuova edizione del GF Vip, che partirà già a settembre, sarà invece nuovamente affidata ad Alfonso Signorini, al suo secondo anno consecutivo al timone del reality. E voi, seguirete la nuova edizione de L”Isola dei famosi?