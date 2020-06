Benedetta Rossi, splendida notizia: arriva l’annuncio che tutti aspettavano

Benedetta Rossi, splendida notizia per la food blogger: arriva l’annuncio che tutti aspettavano e che fa felici i fan, ecco di cosa si tratta.

Benedetta Rossi non ha certo bisogno di presentazioni. La nota food blogger marchigiana è diventata un vero e proprio fenomeno del web. Le sue ricette sono super seguite sui vari canali social, ma anche in tv, dove il suo programma ‘Fatto in casa per voi’, in onda su Food Network, riscuote sempre grande successo. Insomma, è un momento davvero d’oro dal punto di vista lavorativo per l’esperta di cucina, che gestisce anche un agriturismo ad Altidona, in provincia di Fermo, dove vive insieme al marito Marco Gentili e al loro amatissimo cane Nuvola. I due formano una bellissima coppia e sono felici della loro vita immersa nella natura. Benedetta, sempre molto attiva sui social, pubblica spesso sul suo profilo Instagram foto e video della sua vita quotidiana con il marito, e mostra con piacere anche sua nonna e sua zia, due simpaticissime vecchiette alle quali è molto legata e che spesso va a trovare. Ora è arrivata una nuova splendida notizia per la Rossi, che ha fatto felici i suoi fan: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Benedetta Rossi, splendida notizia: ecco l’annuncio che ha fatto felici i fan della nota food blogger

Benedetta Rossi ha un enorme seguito in tv come sui social, e la conferma è appena arrivata. Un studio condotto da Sensemakers per Primaonline.it ha infatti dimostrato che la food blogger marchigiana è in testa alle classifiche di maggio nell’ambito dei video blogger italiani. Le sue video ricette su Youtube sono tra i video più visti e più ‘performanti’ del mese, ovvero risultano tra i più cliccati, commentati e condivisi. Nella classifica dei primi 10 video, infatti, ben 4 sono ricette pubblicate dalla Rossi sui suoi canali Facebook e Youtube. Una splendida notizia, dunque, per la blogger e per i suoi fan. Un successo già ampiamente risaputo, che ora trova nei numeri la conferma che tutti aspettavano.

Stando alla classifica riportata da Primaonline.it, i quattro video di Benedetta finiti nella ‘top ten’ sono la ricetta delle zucchine ripiene e delle polpette di zucchine, che hanno superato i 3 milioni e mezzo di views, e poi le ricette delle focacce ripiene in padella, della Cheesecake cotta con fragole e mascarpone e dello sformato di riso alla caprese, finite rispettivamente al settimo, ottavo e decimo posto in classifica.

Benedetta Rossi può sorridere, insomma, così come possono essere soddisfatti i suoi fan, che continuano a seguirla con grande affetto e dedizione.