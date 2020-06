Luigi De Falco è il marito di Fatima Trotta: lui è il comico del duo ‘I gemelli Falco’, ecco come si sono conosciuti Luigi e la conduttrice!

Fatima Trotta è la famosa conduttrice di Made in Sud accanto a Stefano de Martino: la giovane classe ’86 è molto apprezzata nel panorama televisivo italiano grazie al suo grande talento. Boom di ascolti per la nuova edizione dello show comico che vede la partecipazione anche di Biagio Izzo: Fatima nella prima puntata ha indossato un abito bianco con le maniche a sbuffo e dei decolletè. La sua bellezza è disarmante! Ma con chi è sposata la famosa conduttrice di Rai Due? Lui si chiama Luigi De Falco ed è un comico! Vi sveliamo tutto su lui.

Fatima Trotta, chi è il marito Luigi De Falco: le curiosità sul comico di Made in Sud

Luigi De Falco è il marito di Fatima Trotta ed insieme al fratello Vincenzo, forma il duo ‘I gemelli De Falco’. L’incontro con la conduttrice è avvenuto proprio sul lavoro: la coppia, dopo molti anni di fidanzamento, nel 2016 è convolata a nozze: il matrimonio è stato celebrato a Mercogliano, in provincia di Avellino il 1 luglio. Fatima e Luigi formano davvero una bellissima coppia. Luigi e suo fratello Vincenzo, hanno fondato il duo comico ‘I Gemelli Falco’ nell’82 ed il loro debutto è avvenuto al Festival del Cabaret nel 2005. Il divertimento con loro è assicurato: la loro gemellarità è sicuramente la fonte principale di ispirazione per i loro sketch. Nel 2007 i comici hanno iniziato una collaborazione con il Teatro Tam Tunnel Comedy Club e in seguito sono sbarcati a Made In Sud, prima su Comedy Central, poi in Rai. Dal suo profilo Facebook riusciamo ad apprendere solo che ha studiato all’Università di Napoli Parthenope. Ed è sul palco di Made in Sud che è scattata la scintilla con colei che sarebbe poi diventata sua moglie. Luigi e Vincenzo sono inoltre figli dell’ex vicesindaco di Boscoreale, in provincia di Napoli, loro paesino partenopeo d’origine.