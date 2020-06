E’ rottura tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez, ma perchè si sono lasciati? Il settimanale Chi ha chiarito alcune cose: ecco cosa succede!

I riflettori sono puntati su Stefano De Martino e Belen Rodriguez: insieme formano una delle coppie più amate della televisione italiana e non solo, ma negli ultimi anni le cose non vanno benissimo. Sembrava esser tornato il sereno tra il napoletano e l’argentina nella primavera del 2019 ma qualcosa è andato nuovamente storto: fino ad oggi non si conoscono i motivi della separazione improvvisa. Stefano, anche per lavoro, si trova a Napoli mentre la modella e showgirl a Milano con il piccolo Santiago. Cosa succede tra loro? Il settimanale Chi riporta una ricostruzione dei fatti!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, perchè si sono lasciati? La confessione del napoletano agli amici

L’appassionato ritorno di fiamma nel 2019 si è interrotto poche settimane fa: cosa è successo tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez? Secondo il settimanale Chi alla base della separazione non c’è nulla di quanto si legge in giro sul web. Tradimenti, ingerenze familiari, litigi? Nulla di tutto ciò: secondo quanto si legge sul settimanale di Signorini nessuno avrebbe centrato il punto. “Quello che è successo a noi è successo a tanti altri. Conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte ma ora la priorità è Santiago e sono sicuro che stiamo facendo di tutto per farlo stare bene” sarebbero state le parole di Stefano agli amici. Secondo ‘Chi’, Stefano riconosce in Belen una mamma presente e premurosa ed una donna con una marcia in più: tra loro però è calato il gelo dell’incomunicabilità.

Fu Belen diverse settimane fa a sfogarsi con i suoi fan: con un post su Instagram la splendida argentina parlò a cuore aperto del delicatissimo periodo che stava attraversando. La modella e showgirl ha sottolineato di vivere un periodo un po’ triste, motivo per il quale è uscita spesso con i suoi familiari per distrarsi. Nelle ultime ore invece Stefano sui social ha pubblicato un post: c’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei fan. Con uno scatto, il conduttore mostra l’abbondante piatto di pasta che sta per mangiare e scrive ‘La vita è una combinazione di pasta e magia‘. Ad attirare l’attenzione dei suoi fan, però, è l’espressione del viso di Stefano, che secondo i followers sarebbe triste, nonostante sorrida.