Come sta oggi Travis Henry di Vite al Limite: le foto e l’incredibile trasformazione.

Vite al Limite stasera in tv racconterà diverse storie di svariati protagonisti della serie con il Dottor Nowzaradan, come quella di Travis Henry. L’uomo, 31 anni texano era approdato nel programma con un peso di oltre 300 chili ed era, chiaramente obeso. Quando si è deciso a rivolgersi al Dottor Nowzaradan si attenuto alla sua dieta e la sua storia è andata avanti con un bel risultato perché ha ottenuto anche il lascia passare per il bypass gastrico, l’intervento di chirurgia bariatrica.

La storia di Travis di Vite al Limite

La storia di Travis è piuttosto simile ad altre. Ha iniziato ad avere problemi di peso già da bambino quando i genitori si erano separati. Si affidava solo al fratello maggiore, era l’unico su cui potesse contare perché per il resto era un bambino molto trascurato e solo. Il tracollo è arrivato quando il fratello si è trasferito dal padre e, quest’ultimo, ha rifiutato di prendersi cura anche di Travis. Perché non lo voleva? Era questa la domanda che lo attanagliava maggiormente. Iniziò così a stare con sua madre che cercava di impedirgli di mangiare junk food, ma la sua dipendenza era talmente forte che ha continuato a nutrirsi di cibo spazzatura di nascosto.

Travis spiega perché ama mangiare durante Vite al Limite

Unico momento di gioia fu l’incontro con Yasmin, sua moglie. I due si innamorarono e dopo sei mesi volevano anche sposarsi. Purtroppo Travis non trovava uno smoking e non poteva nemmeno percorrere la navata con lei. Questo fu lo stimolo maggiore per l’uomo che decise di rivolgersi al Dottor Nowzaradan per dare a sua moglie il matrimonio dei suoi sogni.

Come è diventato oggi Travis Henry?

Il percorso è stato difficile. Travis inizialmente ha rifiutato le cure, ma lentamente si è impegnato e finalmente ha iniziato a perdere peso.

Come sta oggi Travis Henry? Non sappiamo precisamente quanto sia dimagrito, ma è molto attivo sui social, specialmente su Instagram. Sembra stia molto meglio dopo la dieta e l’intervento di chirurgia bariatrica. Il suo rapporto di coppia è finalmente felice, ha ripreso a suonare musica, va al cinema e fa lunghe passeggiate.