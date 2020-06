Verissimo, anticipazioni 20 giugno: nella prossima puntata ci sarà anche un’amatissima vincitrice di Amici; ecco di chi si tratta.

L’estate è ormai alle porte, ma Verissimo è ancora pronto a farvi compagnia il sabato pomeriggio! Anche il 20 giugno, infatti, ci sarà il consueto appuntamento con il talk show di Silvia Toffanin. Come accade ormai dall’inizio della pandemia di Coronavirus, nella puntata saranno trasmesse interviste vecchie, tra le più intense dell’ultima edizione. Ma non solo. Tra una replica e l’altra, vanno in onda alcune clip di personaggi famosi, che salutano i fan e raccontano qualcosa di loro, proprio come se fossero protagonisti di una mini intervista. Nella prossima puntata, ci sarà anche un’amatissima cantante, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta.

Verissimo, anticipazioni 20 giugno: ci sarà anche Alessandra Amoroso…al ritmo di Karaoke

Manca poco a una nuova puntata di Verissimo, la seguitissima trasmissione del sabato di Canale 5. Rivedremo alcune tra le interviste più belle di Silvia Toffanin, ma, come sempre, ci saranno anche video inediti con protagonisti alcuni tra gli artisti più amati del momento. Tenetevi forte perché, nella prossima puntata, direttamente dal Salento ci saranno Alessandro Amoroso e i Boomdabash. Dopo il grande successo di ‘Mambo salentino’ dello scorso anno, la coppia fa il bis: la loro Karaoke, uscita da pochissimo, si candida già a nuovo tormentone di questa estate. Ecco l’annuncio apparso sulla pagina ufficiale di Instagram di Verissimo:

E, tra i tanti commenti apparsi sotto al post, potrete notare quello di Alessandra, che lascia tre cuoricini rossi in attesa della puntata di sabato .Insomma, una puntata che sembra essere davvero da non perdere quella che andrà in onda il 20 giugno. Appuntamento alle 16.00 su Canale 5. E voi la seguirete?