Angel Parrish Vite al Limite oggi: come è diventata e come sta suo figlio

Angel Parrish è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan e di Vite al Limite con la storia più complicata.

Sono tante le storie dei pazienti raccontate dal programma Vite al Limite. Come quella di Angel Parrish, 42 anni, approdato a Houston nella clinica del Dottor Nowzaradan con un peso di 258 chili. La sua è una vicenda simile a quella di molti altri, ma Angel nella sua vita ha sofferto molto. Quando ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan però lo ha fatto seriamente e come vediamo oggi Angel di Vite al Limite è nettamente un’altra persona.

La storia di Angel Parrish a Vite al Limite

La storia di Angel è particolarmente triste. La donna ha dovuto dare in adozione un bambino da giovanissima, aveva solo 14 anni. Questo episodio la mandò in totale depressione e l’unica cosa che la faceva sentire meglio era mangiare e così iniziò un turbinio di Binge-eating e a 30 anni era arrivata a pesare circa 200 chili ed era nuovamente incinta.

Pare che viva vicino a Houston dove continua ad essere seguita dal Dottor Nowzaradan. Questa volta la gravidanza è andata per il meglio ed è nato Andrew, ma la protagonista di Vite al Limite non ha mai smesso di mangiare, arrivando a pesare oltre 300 chili. Ciò che la faceva stare peggio, a quanto pare, era il senso di colpa per aver dato in adozione il suo primo figlio. Un dolore che veniva placato unicamente con il cibo.

Come sta oggi Angel?

Arrivata dal dottor Nowzaradan nel programma Vite al Limite Angel perse subito molti chili e ottenne il via libera per l’intervento di bypass gastrico. Dopo questo step non ha mai mollato e a vederla oggi si fa fatica a riconoscerla per tutto il peso che ha perso. La vita è stata dura, ovviamente, ma Angel oggi è completamente cambiata e sembra stare benissimo.