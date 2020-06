Temptation Island, finalmente è stato dato l’annuncio della prima coppia ufficiale che prenderà parte al programma: sono proprio loro.

Adesso possiamo gridarlo al mondo intero: Temptation Island sta arrivando. Certo, la notizia era stata data già qualche giorno fa. Quando Filippo Bisciglia, in diretto collegamento dall’aeroporto, aveva fatto chiaramente intendere di essere in viaggio per raggiungere la Sardegna. Ed, in particolare, l’Is Morus Relais. È proprio qui che, per un altro anno consecutivo, tutte le coppie, i tentatori e le tentatrici daranno inizio ad una nuova stagione davvero imperdibile. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, ha tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio successo. Ecco, ma chi saranno coloro che vi prenderanno parte? In questi ultimi giorni, lo sappiamo, sono circolate diverse indiscrezioni a tal proposito, ma nulla di confermato. Soltanto pochissimi istanti fa, infatti, è stata svelata la prima coppia ufficiale del programma. Ecco, siete davvero curiosi di sapere chi metterà alla prova il loro amore? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, chi è la prima coppia ufficiale: sono proprio loro

In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, sono state più che numerose le indiscrezioni su chi avrebbe potuto prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island. Tuttavia, soltanto pochissimi istanti fa, è stata dato il nome ufficiale della prima coppia che partirà per la Sardegna. Di chi parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima, però, vi sveleremo qualche piccolo dettaglio. La coppia, stando a quanto si apprende da questo breve video di anticipazioni caricato sulla pagine Instagram ufficiale del programma, sta insieme da un anno e tre mesi. E sembrerebbe essere davvero molto affiatata ed innamorata. Nonostante pochissimi mesi fa il loro rapporto sia stato messo nuovamente alla prova, dato che la donna ha vissuto per diverso tempo in un’altra casa super spiatissima, adesso i due sono molto complici. Avete già indovinato?

Ebbene si. Antonella Elia e Pietro Delle Piane formano la prima coppia ufficiale di Temptation Island. A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato il canale Instagram ufficiale del programma di Maria De Filippi. Che, pochissimi istanti fa, ha svelato questa anticipazione davvero clamorosa. Insomma, dopo la magnifica esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, abbiamo la fortuna di poter rivedere nuovamente sotto l’occhio attento delle telecamere la simpaticissima e la bellissima opinionista di Piero Chiambretti.

Cosa hanno dichiarato?

‘Ho detto si a Temptation Island perché mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini’, questo ha iniziato a dire Antonella Elia in questo breve filmato su Instagram. Differente, invece, è l’opinione di Pietro: ‘Sono un uomo del sud. Ho una gelosia proprio fisica. Non deve proprio farsi toccare neanche la mano o i piedi, evitiamo’. Insomma, ne vedremo delle belle, no?