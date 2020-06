Emma Marrone, duro sfogo sui social: le sue parole

Duro sfogo sui social per Emma Marrone: “È meglio stare zitti”, ecco le parole della cantante e soprattutto a cosa si riferisce

Qualcuno ha fatto arrabbiare Emma Marrone: la cantante, ex vincitrice del talent show Amici e futura giudice di X Factor, ha pubblicato un duro sfogo su Twitter. Di seguito vi riportiamo le parole dell’artista pugliese e soprattutto vi diciamo con chi ce l’ha.

Emma Marrone, duro sfogo su Twitter: “Meglio stare zitti”

Ha fatto molto discutere l’esibizione di Sergio Sylvestre, ex vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi, prima della finale di Coppa Italia. L’artista, chiamato per cantare l’Inno di Mameli, ad un certo punto, preso dall’emozione, ha interrotto la sua esibizione. Sergio è stato oggetto di critiche sul web e addirittura anche Salvini si è schierato contro di lui. Il cantante si è poi giustificato sui social network, dichiarando: “È stata una serata molto emozionante. Non sono mai stato così emozionato, neanche quando sono stato ad Amici o a Sanremo. Sentire questo eco così forte, in uno stadio così vuoto, mi ha fatto bloccare. Mi è venuta una tristezza molto forte. Queste cose mi bloccano, perché mi coinvolgono tanto”. Alcune critiche ricevute dal cantante sono state anche abbastanza ‘aggressive’ e per questo motivo molti personaggi del mondo della musica sono accorsi in sua difesa. Anche Emma si è schierata dalla sua parte, pubblicando un messaggio su Twitter: “È meglio stare zitti e sembrare stupidi che twittare insulti e togliere ogni dubbio. Un bacio enorme a Sergio Sylvestre. Sei una roccia“.

È meglio stare zitti e sembrare stupidi che twittare insulti e togliere ogni dubbio.

Un bacio enorme a @SergioSylvestre !

Sei una roccia ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 18, 2020

Non sappiamo se le parole della Marrone avessero un obiettivo preciso. Il suo post, però, è stato condiviso da parecchi fan, tanto che ha ricevuto oltre sette mila like e circa mille retweet, segno che molti la pensano come lei.