Francesco Totti fa una meravigliosa dedica alla sua dolce metà, Ilary Blasi: oggi festeggiano 15 anni di matrimonio, ecco di che si tratta.

Insieme formano una delle coppie più amate in Italia: Ilary Blasi e Francesco Totti oltre ad essere bellissimi insieme, regalano spesso anche tante risate grazie alla loro simpatia. Sarebbe impossibile odiarli! Il 19 giugno del 2005 sono convolati a nozze: il loro matrimonio fu trasmesso in diretta su Sky e tutti i proventi per i diritti televisivi vennero devoluti in beneficenza. Si sposavano quindi 15 anni fa ed a distanza di così tanto tempo, il loro amore è ancora così forte e vivo. Si sposarono mentre lei era in dolce accesa ed oggi la famiglia è più che allargata: sono tre i figli della coppia! In occasione dell’anniversario, l’ex capitano della Roma ha fatto una magnifica sorpresa alla moglie: ecco di che si tratta.

Francesco Totti e Ilary Blasi, oggi l’anniversario di matrimonio: la dedica dell’ex calciatore commuove i fan

Oggi, 19 giugno, Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 15 anni di matrimonio: nel 2009 convolavano a nozze che furono seguiti da milioni di telespettatori su Sky. Sapete che il loro grande cuore decise di devolvere tutti i diritti televisivi in beneficenza! Francesco ed Ilary sono davvero una coppia unica: belli, simpatici ed innamorati. Sono perfetti!

In occasione dell’anniversario di matrimonio, l’ex capitano della Roma ha deciso di fare una dedica romantica alla sua dolce metà. Sui social ha pubblicato una serie di scatti con un sottofondo. Nelle IG story loro due insieme, che sorridono, che si godono le vacanze, sono seguiti dalle parole di ‘Unica’ di Antonello Venditti. La canzone d’amore con le immagini che scorrono hanno reso l’Instagram story davvero magica. Questa una delle Instagram story pubblicate dall’ex calciatore: per ultima c’è la famiglia al completo e la scritta “+15 di matrimonio”!