In una sua recente intervista, Iva Zanicchi ha ammesso di essere depressa a causa del periodo di lockdown causato dall’emergenza Coronavirus.

L’inizio del 2020, ammettiamolo, non è stato affatto facile. Dopo l’insorgere del Coronavirus in Cina, verso la fine di Febbraio scorso, purtroppo, l’epidemia è giunta anche in Italia. Provocando, come ben sapete, un numero di morti e di contagiati davvero altissimo. È proprio per questo motivo che, per circa 3 mesi, il Governo ha imposto a tutti i cittadini un severo e durissimo lockdown: nessuno poteva uscire dalle proprie case se non per motivi di necessità o di lavoro. Un pesante provvedimento, quindi, ma più che necessario soprattutto per limitare immediatamente la rapida diffusione del Covid-19 ed evitare, quindi, dei danni veramente irreversibili al sistema sanitario italiano. Da quel momento, come sapete, è passato diverso tempo. E, nonostante la ‘minaccia’ sia ancora presente nelle nostre vite, ognuno è potuto ritornare a vivere le loro vite. Certo, i segni del lockdown sono ancora visibili in tutti noi. Come, ad esempio, anche ad Iva Zanicchi. Che, in una recente intervista per Rai Radio 1, ha chiaramente detto di sentire ancora il peso della quarantena. E di essere leggermente depressa proprio per questo motivo. Ecco le sue parole.

Iva Zanicchi depressa dopo il lockdown: le sue parole

Il periodo dell’emergenza Coronavirus, ammettiamolo, è stato davvero difficile. E lo è ancora adesso, parliamoci chiaro. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che, ancora adesso, portano i segni di questo lungo e durissimo lockdown. A testimoniarlo è la grandissima Iva Zanicchi. Che, in una recentissima intervista per Rai Radio 1, ha chiaramente ammesso di essere in serissima difficoltà. Nel suo intervento alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, la famosissima cantante di ‘Zingara’ ha, infatti, raccontato di essere in difficoltà e, soprattutto, di essere leggermente depressa. Perché? Semplice: a causa del lockdown. Anche perché, parliamoci chiaro, una situazione simile a quella vissuta meno di un mese fa non ci era mai capitato di viverla. È proprio per questo motivo che la pandemia e la dura e pesantissima quarantena continuano ad essere molto presenti nella nostra mente. Ma vediamo nel minimo dettaglio tutte le parole e dichiarazione dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip.

Riprendere in mano la propria vita dopo il lockdown causata dall’emergenza Coronavirus è davvero difficilissimo, bisogna ammetterlo. E lo sa bene Iva Zanicchi. Che, in una recente intervista per ‘Un giorno da pecora’, trasmissione radiofonica di Rai Radio 1, ha ammesso di avvertire ancora il peso del lockdown. ‘Sono leggermente depressa, non ho ancora il mio buonumore ma voglio tornare ad esser quella di prima, più divertente e spiritosa, cose non sono più’, ha ammesso in diretta radiofonica. Continuando, poi, a raccontare di essere stata, da quando è terminata la quarantena, soltanto dal parrucchiere e al supermercato. E di essersi abituata ormai alla mascherina. Infine, ha concluso: ‘Mio marito e io siamo ancora chiusi in casa, perché non riusciamo più a riprendere il ritmo di prima’.

