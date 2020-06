Mara Venier ha mostrato un suo scatto sui social ed ha raccontato della sua ‘pazza voglia’: le parole simpatiche della Zia Mara hanno fatto sorridere tutti! Diamo un’occhiata.

E’ lei la regina della domenica! Mara Venier con il suo programma intrattiene milioni di telespettatori ogni domenica: con interviste, musica, divertimento ed intrattenimento non fa mancare davvero nulla al suo pubblico che la segue da anni ed anni. Con l’emergenza Coronavirus la conduttrice Rai non si è fermata: ha mandato avanti il suo show facendo intervenire personaggi noti in collegamento Skype. Purtroppo è stata vittima diverse settimane fa di uno spiacevole incidente: il 31 maggio prima di andare in onda è caduta dalle scale provocandosi una frattura al piede! Il gesso però non la ferma e sui social soprattutto racconta le sue giornate ai suoi follower! Un dettaglio ha fatto ridere tutti: ecco di che si tratta.

Mara Venier: “Ho una voglia pazza di…”, la conduttrice scatena i follower

E’ sempre stata molto attiva la Zia Mara sui social: si diverte a postare scatti e selfie della sua vita e mostrare ai suoi fan momenti ed episodi del suo quotidiano. E così ieri, 18 giugno, ha deciso di far sapere a tutti cosa mangerà per cena tramite il suo profilo Instagram. Con uno scatto in cui indossa un meraviglioso cappello di paglia, informa: “Cucù…..io sono a letto con il piedone alto…mangerò un frittatina e verdura (cucina una signora…)…[email protected] una voglia pazza di una “amatriciana”….voi ??? Che voglie avete???(non scrivetemi di mandarti affanc……perché vi blocco” ha scritto la conduttrice in maniera ironica. Quanto pubblicato ha scatenato i follower che hanno subito commentato con parole dolci e simpatiche. “Sei grande”, “Sei unica” e tanti altri i complimenti per la zia Mara che ha ricevuto tante risposte sulle ‘voglie’. “Io avrei voglia di abbracciarti” scrive un fan estremamente romantico. Ecco il post di cui vi stiamo parlando: