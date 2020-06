Tiziano Ferro, annuncio a sorpresa: i fan possono finalmente gioire

Tiziano Ferro spiazza i fan con un annuncio a sorpresa, la notizia è veramente straordinaria: ecco le parole del cantante

Tiziano Ferro è uno dei cantanti più amati in Italia, ma la sua fama è arrivata in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera, infatti, ha cantato anche in spagnolo, inglese, francese e portoghese. Ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo (prevalentemente in Europa e in America Latina), e nella sua carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale, dal Billboard Latin Music Awards all’European Border Breakers Awards, fino al MTV Europe Music Awards e tanti altri ancora. La sua carriera è iniziata nel 2001 con Rosso relativo e dopo circa vent’anni colleziona ogni anno successi su successi. Quest’anno è stato protagonista dell’edizione del Festival di Sanremo nelle vesti di ospite fisso. Ferro ha impreziosito il palco dell’Ariston, riuscendo a rubare la scena ai cantanti in gara e agli altri ospiti della puntata.

Tiziano Ferro, annuncio a sorpresa: le sue parole

Oltre ai successi in campo artistico, Ferro ha avuto successo anche nella vita privata. Da qualche anno il suo cuore batte per una sola persona, Victor Allen, il marketing manager che lo scorso 25 giugno è diventato suo marito. I due si sono sposati prima a Los Angeles e poi il 13 luglio 2019 a Sabaudia. La loro relazione ormai è divenuta di dominio pubblico e, a distanza di circa un anno dal loro matrimonio, la coppia pare sia pronta per un passo ancora più importante. In un’intervista rilasciata a Repubblica, infatti, il cantante ha dichiarato: “Un figlio? Questo casino (riferendosi al Covid-19 ndr.) ha fermato un po’ le cose, però sì: in questo momento mio marito Victor lo vuole ancora di più, forse perchè sta per compiere 55 anni“. Ferro dunque potrebbe presto diventare papà ed ha dichiarato che in America è più semplice adottare un bambino: “Ci sono più soluzioni“. La coppia vorrebbe sperimentare quella del ‘fostering’, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo senza una vera e propria adozione. Il cantante non ha mai nascosto il suo desiderio di paternità e in una passata intervista a Vanity Fair dichiarò addirittura di essere disposto a crescerlo da solo pur di diventare padre. Adesso, però, Ferro non ha più questo problema: il cantante ha sposato un uomo che condivide il suo stesso sogno e presto i due potrebbero coronarlo.

La notizia ovviamente ha fatto gioire i fan del cantante, che non vedono l’ora di ammirare Ferro nelle vesti di padre premuroso.