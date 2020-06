Benedetta Rossi, splendido annuncio sui social: fan pazzi di gioia per la notizia trapelata su Instagram.

Lei è una delle food blogger più amate del momento. Il suo canale dedicato alla cucina “Fatto in casa da Benedetta” è uno dei più seguiti e le sue ricette fanno impazzire gli appassionati. Parliamo di lei, Benedetta Rossi, che anche su Instagram può contare su una vasta schiera di fan. Il suo profilo ufficiale, infatti, conta ben 3 milioni di fan, coi quali Benedetta condivide le sue specialità culinarie, ma anche gli attimi di vita quotidiana. Ed è proprio sul suo account Instagram che, qualche ora fa, è arrivata una notizia splendida per i fan della food blogger. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Benedetta Rossi, splendido annuncio sui social: il nuovo libro uscirà ad Ottobre

Gli amanti della cucina non possono non conoscerla! Benedetta Rossi è una vera propria star nel settore e le sue ricette sono tra le più seguite e lette degli ultimi anni. Il suo blog e canale Youtube “Fatto in casa da Benedetta” è diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi ama cimentarsi in cucina…ma non è tutto! La food blogger, infatti, regala i suoi preziosi consigli anche attraverso il libri. E la splendida notizia è che ne è in arrivo uno nuovo di zecca! Benedetta, attraverso il suo profilo Instagram, parla spesso del suo progetto, delle foto che sta realizzando per il libro e di tutti gli impegni che lo riguardano. E, qualche ora fa, proprio dal suo profilo ufficiale è emersa una splendida notizia. Un utente ha chiesto a Benedetta quando uscirà il libro, e la risposta è arrivata poco dopo. Date un’occhiata:

Ebbene si! Il nuovo libro di Benedetta Rossi uscirà tra qualche mese, precisamente a fine ottobre. Una notizia splendida per i fan, che non vedono l’ora di leggere tutte le novità della loro cuoca preferita: una pioggi di likes, infatti, ha invaso il commento di Benedetta. E voi, acquisterete il nuovo libro di ricette della Rossi?