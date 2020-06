Uomini e Donne, Nicola triste sui social: il motivo riguarda Gemma

Nicola Vivarelli, cavaliere di Uomini e Donne, è apparso triste sui social: il motivo riguardo la dama Gemma Galgani, ecco perchè

Nicola Vivarelli è stato uno dei protagonisti dell’ultima parte di stagione di Uomini e Donne. Il ventiseienne ufficiale della Marina Militare ha esordito nel nuovissimo format del dating show post quarantena, conoscendo Gemma Galgani attraverso un pc e con il soprannome di Sirius. Nicola è stato quello che ha colpito maggiormente la dama torinese, che ha deciso di tenerlo in studio e di proseguire la conoscenza. La loro storia ovviamente è stata oggetto di critiche da parte di alcune donne del parterre, tra le quali soprattutto Valentina Autiero, che ha mostrato un certo interesse per il bello e tenebroso ufficiale della Marina. Non sono mancate ovviamente le critiche di Tina Cipollari, opinionista del programma, che come al solito ha preso di mira la Galgani. I due protagonisti del dating show, però, hanno deciso di proseguire la loro conoscenza e di recente hanno trascorso alcune ore insieme a Roma. Sarà scattato il tanto agognato bacio? Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, i due pare si siano baciati per la prima volta.

Uomini e Donne, Nicola triste sui social: il motivo è Gemma

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno trascorso alcuni giorni a Roma, come testimoniano le foto e le stories sui social che li ritraggono insieme. La meta scelta ha lasciato qualche dubbio nei fan: i due, infatti, non risiedono a Roma, perchè allora hanno deciso di trascorrere alcuni giorni nella Capitale? Dubbi rimasti irrisolti, soprattutto perchè i due protagonisti del programma di Maria De Filippi non si sono ancora espressi. Sul web, inoltre, si vocifera di un presunto bacio, ma anche in questo caso si tratta solamente di un’indiscrezione. Cosa sarà successo tra i due ‘conoscenti’? Probabilmente lo sapremo solo tra qualche settimana o al più tardi quando tornerà in onda il programma. Pare smentita, invece, la loro partecipazione a Temptation Island: le coppie, infatti, dovrebbero essere già partite e per questo motivo pare essere esclusa la loro partecipazione.

Il tempo trascorso a Roma, però, è terminato. Gemma e il suo Sirius si sono separati. Proprio Nicola ha pubblicato ieri pomeriggio una stories abbastanza emblematica su Instagram. L’ufficiale della Marina Militare ha postato un video in treno con le emoticon della casa e la faccina triste. Sirius dunque sta tornando a casa ed appare abbastanza triste. Vivarelli probabilmente non avrebbe voluto separarsi dalla sua Gemma, ma gli impegni lavorativi impediscono ai due di trascorrere ulteriore tempo insieme.