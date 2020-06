Bethany Stout Vite al Limite oggi: come è diventata?

La storia di Bethany a Vite al Limite: la sua malattia e la dieta con il dottor Nowzaradan.

Bethany è una delle protagoniste di Vite al Limite. Si tratta di un reality con protagonista il dottor Nowzaradan e i suoi pazienti obesi. Esperto di chirurgia bariatrica nella sua clinica di Houston in Texas offre la possibilità di seguire una dieta e poi, se tutto va bene, di sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica per perdere peso e recuperare la propria vita in toto. La storia di Bethany Stout ha appassionato moltissimi telespettatori e ci si chiede come sta oggi la donna. Come è diventata dopo il percorso di Vite al Limite?

La storia di Bethany e perché è obesa?

40 anni, Bethany Stout di Vite al Limite oggi è molto cambiata, ma il percorso è stato vorticoso e soprattutto ha causato sentimenti molto contrastanti in chi ha seguito la sua storia. La donna era sovrappeso da sempre. I suoi genitori l’hanno trascurata moltissimo e la madre era anche dipendente da anti-dolorifici. Per questo motivo la piccola Bethany ha gettato nel cibo le sue speranze e ha trovato nel mangiare in modo esagerato una consolazione alla sua sofferenza.

La figlia di Bethany spiega il dolore di questa situazione

Inoltre al liceo Bethany ha anche subito una violenza sessuale dal suo fidanzato e diverse vessazioni psicologiche che l’hanno portata a cadere anche in depressione. È stata così ricoverata per un periodo in una clinica psichiatrica e, una volta fuori, la nonna decise di occuparsi lei, ma a fatica. Bethany ha iniziato a lavorare come cameriera in una pizzeria e questo non ha fatto altro che facilitarle l’accesso al cibo spazzatura. Proprio qui però ha incontrato suo marito Sheldon.

La decisione di rivolgersi al Dottor Nowzaradan

Un amore sano finalmente che ha portato Bethany ad avere una figlia e soprattutto a mangiare in modo sano per la prima volta. La donna è riuscita anche a completare il suo percorso di studi. Quando però Bethany è rimasta incinta della sua seconda figlia è caduta in una depressione post-partum che l’ha portata a trovare nuovamente conforto nel cibo. A quel punto, spinta anche dal marito, Bethany ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan e si è messa a seguire rigidamente la dieta. Il Dottor Nowzaradan si è complimentato con lei e in poco tempo ha ottenuto anche il via libera per l’intervento di chirurgia bariatrica che l’ha aiutata a perdere ancora più peso.

Come sta oggi Bethany?

Come sta oggi Bethany e come è diventata? Questa è la domanda che si pongono tutti gli appassionati di Vite al Limite e, da quanto vediamo dai social, sembra che stia bene. Ha continuato a perdere peso da sola e ora sembra nettamente più felice ed entusiasta della sua esistenza.